Bölcsőde nyílik Öttömösön

Hét gyerek befogadására alkalmas minibölcsődét alakítanak ki Öttömösön. Az egykori téesz-épület átalakítására már elnyertek 55 millió forintot, de ha nyernek egy másik pályázaton, közel kétszer ekkora összeget fordíthatnak a beruházásra.

Jelenleg 15, három éven alu­­li gyermek él Öttömösön, évente átlagosan öt újszülöttet köszöntenek a faluban. Egy tavalyi felmérés szerint lenne igény bölcsődei szolgáltatásra, pályázati forrásból pedig hamarosan meg is tudják valósítani.

– Nem akarjuk elfogadni az elöregedő település képét, ezért úgy gondoltuk, hogy előre menekülünk – fogalmazott Dobó István polgármester.

– Fontos volt azonban, hogy a százszázalékos finanszírozásból felépíthető intézményt fenn is tudjuk tartani. Azért mertünk ebbe a beruházásba belevágni, mert a normatív állami támogatás megfelelő, és ha esetleg kevesebb mint 7 gyereket íratnának be a szülők, akkor is tudjuk majd a költségeket finanszírozni.

Az elnyert 55 millió forintból a régi, jelenleg kihasználatlan téesz-irodát alakítják majd át. Egy 168 négyzetméteres részt különítenek el erre a célra belőle, a többit egyéb feladatokra használják majd. A polgármester további részletekről azért nem tudott még beszámolni, mert egy újabb fordulóban ismét benyújtottak egy pályázatot a bölcsődére, a már elnyert beadványhoz képest bővített műszaki tartalommal.

– Az a pályázat közel 100 millió forintos. Ha elnyerjük, az eredeti elképzelésekhez képest magasabb szintű épületfejlesztést tudunk megvalósítani és a fenntartási költségeket is minimalizálhatnánk – beszélt a tervekről.

Az biztos, hogy a bölcsődei szolgáltatás csak a jövő évben indulhat majd el a településen, az adminisztrációs és tervezési fázis ugyanis sok időbe telik, és a tervezést is csak a rendelkezésre álló összeg ismeretében lehet elkezdeni.