Csillagút a makói könyvtárban

A hónap végéig láthatók a József Attila Könyvtárban a makói születésű, jelenleg Monorierdőn élő N. Sebestyén Katalin különleges festményei.

Bár korábban is foglalkozott különféle művészeti ágakkal, igazából nyugdíjazása után kezdett el alkotni. A képek mindenek előtt azért érdekesek, mert nagy részük bolygókat, égitesteket ábrázol. Festményei témáját saját bevallása szerint a Föld és az Univerzum kölcsönhatásából, a természeti jelenségekből meríti; alkotásait nem csak itthon, de külföldön is gyakran láthatja a közönség – nemzetközi díjakat is nyert.

Festményei Palermo, Comiso és Párizs után hamarosan Szentpéterváron kerülnek közönség elé. Ugyanakkor verseket is ír: 2016-ban ő lett az Év nyugdíjas költője, két éve pedig szépirodalmi nívódíjat nyert. Ezért is hangzott el a tárlat megnyitóján két verse a Makói Teátrum gimnazista tagjának, Szabó Aliz Katalinnak az előadásában.