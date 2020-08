Csodakertet varázsolt

Aki a virágot szereti, rossz em­­ber nem lehet – tartja a né­pi rigmus. Dobák Lászlóné biztosan a jó emberek körébe tartozik, hiszen mesés kertet alakított ki Szeged-Szőregen, a Szerb utcában az évek során. Szebbnél szebb növényei vannak, jelenleg egy rózsatengert vehetnek szemügyre az arra járók, de a mályva és a hortenzia is szépen bontogatja már a szirmait, sőt a hibiszkusza is egyre gyönyörűbb.

Lapunknak elmondta, a há­­za előtti buszmegállóban gyakran dohányoznak, így egy héten többször is össze kell szednie a csikkeket, mert sokan a kert szélén dobják el, mielőtt felszállnának a buszra. Így amellett, hogy akár több órát is a növények gondozásával tölt, a szemetet is ő gyűjti össze.

Szerinte a dohányzást tiltó tábla semmit sem ér a megállóban, érdemesebb len­­ne a helyére egy csikktartót felszerelni. Ugyanakkor gon­­doskodik arról is, hogy a buszmegálló árnyékos legyen, ugyanis loncot futtatott a megálló tetejére, évről évre egyre többen tudnak így hűsölni alatta, valamint élvezhetik az illattengert. Azért is döntött úgy, hogy loncot ültet a háza elé, mert a szomszédban sertésnevelő van, így viszont ha az esti órákban szellőztet, akkor kellemes virágillatot érez.