Csongrád megyében nincsen koronavírusos beteg

Sorra mondják le a megyei rendezvényeket a koronavírus miatt. A nemzeti ünnepen szinte sehol sem lesz megemlékezés. Közben bezárt a Szegedi Tudományegyetem, a kollégista diákokat hazaküldték, csak a külföldiek maradhatnak. A szerb hatóságok pedig határátkelőket zártak le. Információink szerint a szegedi klinikán és a megye többi egészségügyi intézményében sem mutatták ki a koronavírus-fertőzést egyetlen betegnél sem.

Talán az egyetemisták érzik legjobban a bőrükön a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) vezetése úgy döntött, hogy minden magyar állampolgárságú hallgatójának el kell hagynia a kollégiumot, legkésőbb a mai napig. A külföldi diákok egyelőre maradhatnak. Azok, akik nem tudják megoldani a kollégiumból való kiköltözést, a rektorhoz fordulhatnak kérelmük egyedi elbírálása céljából. Ezzel viszont még nem volt vége az intézkedéscsomagnak, ugyanis arra kérték a hallgatókat, hogy lehetőleg ne utazzanak külföldre. Az egyetem honlapján azt írták, hogy ha kimennek, nem biztos, hogy haza is tudnak jönni.

Korábban lesz a szünet

Közben Rovó László rektor március 12-re és 13-ra szünetet rendelt el. A hallgatók már csütörtöktől nem látogathatták az SZTE épületeit, az ügyeket csak elektronikusan intézhetik.

Változott a tavaszi szünet ideje is. A rektor úgy határozott, hogy az eredetileg tervezett április 10-től 17-ig tartó pihenőt március 14-e és 22-e között tartják. A Szegedi Tudományegyetem – a többi hazai felsőoktatási intézménnyel együtt – visszavonásig távoktatásra áll át. A hallgatók a távoktatási időszak alatt sem látogathatják az SZTE épületeit.

Az egyetem rendelkezései egyébként már érezhetőek. A városban szemmel láthatóan kevesebb a fiatal, a Vitéz utcai villamosmegállóban sincs már délutánonként tumultus. Ez azért is lehet, mert a tegnap déltől a József Attila Tanulmányi és Információs Központ, azaz a TIK is bezárt.

Minden elmarad

A kormány határozata szerint ahogy az országban mindenütt, úgy Szegeden is tilos megtartani az olyan beltéri rendezvényeket, ahol száznál többen lennének. Szabadtéren pedig ötszáz emberben maximálták a létszámot. A korlátozás miatt lemondták a Szegedi Nemzeti Színház és az IH Rendezvényközpont programjait, a Belvárosi mozi előadásait és a Szent-Györgyi Albert Agóra, a sportcsarnok, valamint az összes művelődé­­si ház rendezvényét. Ezek mellett elmaradnak a városi ünnepségek is.

Lépett a vírus miatt a Szegedi Közlekedési Kft. is. Tegnaptól visszavonásig nem lehet jegyet venni a járművezetőknél, cserébe viszont megszűnt az első ajtós felszállás. Mostantól mindegyik ajtót kinyitják a sofőrök, a járműveket naponta fertőtlenítik.

A Mars téri piacon pedig hat darab szappanos kézmosót tettek ki a látogatóknak.

Figyeljenek a vendéglősök is

A szegedi polgármesteri hivatal kiadott egy közleményt, amiben arra kérték a vendéglátóhelyeket, hogy az eddigieknél is jobban figyeljenek oda a higiéniára.

Azt pedig már az Országos Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a szerb hatóságok lezártak több határátkelőt Csongrád és Bács-Kiskun megyében. Nem üzemel a Bácsalmás-Bajmok, Bácsszentgyörgy-Hadikfalva, Tiszasziget-Gyála, Ásotthalom-Királyhalom, Kübekháza-Rábé, Röszke-Horgos közötti közúti határátkelő. Aki mégis utazna, az a Hercegszántó és Tompa közúti, Röszke Autópálya Határátkelőhelyeken és Kelebia Határrendészeti Kirendeltség Vasúti Határátkelőhelyen tud közlekedni.

Makón is érezhető

Hasonló a helyzet Makón is. A városban nem csak a március 15-i ünnepség, de a Hagymaház, a könyvtár, a múzeum és a sportcsarnok, illetve a nyugdíjas és civil klubok rendezvényei és a mozi vetítései, illetve a meghirdetett bálok is elmaradnak a vészhelyzet miatt – sorolta az önkormányzat intézkedéseit Farkas Éva Erzsébet polgármester. Hozzátette: fertőtlenítőszereket, információs anyagokat osztottak szét az önkormányzati intézményeknek, cégeknek. Külön tájékoztatást tartottak az Egyesített Népjóléti Intézmény dolgozóinak, különösen a házigondozóknak, illetve a jelzőrendszer munkatársainak. Az idősek átmeneti gondozóházában, az idősotthonban és a kórházban látogatási tilalom van. Kiemelt figyelmet fordítanak továbbá a takarításra, fertőtlenítésre.

A jegyző, Kruzslicz-Bodnár Gréta bejelentette: a polgármesteri hivatal a megszokott módon működik, az ügyfélfogadás rendjén sem változtatnak egyelőre.

A fürdő nyitva marad

Gergely Gábor, a Hagymatikum igazgatója arról beszélt, rendezvényeiket ők is lefújták, de továbbra is fogadják a vendégeket. Hangsúlyozta, semmivel sem jelent nagyobb egészségügyi kockázatot a fürdőzés, mint például boltba menni. Azt is hozzátette, forgalmuk 30–40 százalékkal esett vissza a járvány kezdete óta.

A piacról pedig Nagy Nándor, a Városgazdálkodás ügyvezetője azt mondta, mivel az nem számít zárt épületnek, a szokásos rend szerint nyitva tart. A bejáratnál azonban kézfertőtlenítésre is lehetőséget biztosítanak.

A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, mindegyik intézményben kiemelt figyelmet fordítanak a higiéniára, a rendszeres fertőtlenítésre és takarításra.

A klór megöli a vírust

Nem korlátozták egyelőre a magyarországi fürdők, így a vásárhelyi strand működését sem a koronavírus miatt. Látogatásuk ugyanis nem jelent extra egészségügyi kockázatot. A légúti koronavírus a medencék fertőtlenítéséhez használt mennyiségű klórban elpusztul. A medencék vizének fertőtlenítését szigorúan szabályozzák, s a koronavírusok a vizsgálatok szerint 0,2-0,5 mg/l szabad klór jelenlétében szinte azonnal inaktiválódnak – olvasható a hódmezővásárhelyi Hód-Fürdők Kft. vezetősége közleményében. A medencékben az aktív klórszintet legalább napi három alkalommal ellenőrzik is. Kézmosáshoz biztosítják a megfelelő mennyiségű szappant, a felületek, beltéri terek takarítását fokozott gondossággal és az előírt tisztítószerek használatával végzik, míg a kiadott beléptető órákat visszagyűjtés után fertőtlenítik.

Ha lázas azért ne menjen

A vezetőség arra kérte vendégeit, hogy lázas, hányásos-hasmenéses tünetekkel – majd azok elmúlását követő három napig – halasszák el a strandolást. A medencébe lépés előtt kötelező az alapos, szappanos előfürdő. Ugyanakkor a fürdőket is érinti a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények korlátozása, így a meghirdetett, betervezett úszóversenyeket lemondták Hódmezővásárhelyen.

Zárt kapus meccsek

A koronavírus érezteti hatását a sporteseményeknél is. A csapatok minden sportágban zár kapus meccseket játszanak. A MOL-PICK Szeged azt közölte, hogy az előreváltott jegyek árát a Ferencváros, az Orosháza és Vardar Szkopje elleni meccsekre visszautalják a vásárlóknak. A bérletes szurkolóktól pedig türelmet kérnek, addig amíg nem tudják pontosan, hogy meddig tart a vészhelyzet. Hasonlóan jár el a Szeged–Csanád Grosics Akadémia is. Aki a helyszínen vásárolt jegyet, ugyanott kapja vissza az árát. Aki pedig az MLSZ-en keresztül, annak e-mailben kell kérnie a visszautalást.

Nincs fertőzött beteg a megyében

Több híresztelés is szárnyra kapott a településen, miszerint Szentesről vittek el egy kamionost koronavírus-fertőzés gyanújával. A szóbeszédet tegnap rendkívüli sajtótájékoztatón oszlatta el Szabó Zoltán polgármester és Vig István, a háziorvosok kollegiális vezetője. Elhangzott: nincs koronavírusos beteg a városban és a pánikot is megelőzendő, a veszélyhelyzet időszakában még nagyobb hangsúlyt fektetnek a tájékoztatásra. Tudomásunk szerint a megye többi egészségügyi intézményében sem mutatták ki a fertőzést egyetlen betegnél sem.

Különleges jogrend

A kormány szerdán döntött úgy, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdet az ország teljes területére a koronavírus-járvány miatt. Erre azért van szükség, mert ez az különleges jogrend biztosítja a járvány elleni védekezéshez szükséges gyors és rendkívüli intézkedések végrehajtását.

A Délmagyarország információi szerint sem Szegeden, sem a megye más kórházaiban nem mutatták ki a koronavírus-fertőzést egyetlen betegnél sem.