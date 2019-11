A Szegedi Tudományegyetemen megkezdődött a kéthetes Szent-Györgyi Albert Klinikai Napok rendezvénysorozat. Az ünnepi ülésen a hagyományoknak megfelelőlen kitüntetéseket, elismeréseket adtak át.

Ünnepélyes díjátadóval megkezdődött a 26. Szent-Györgyi Albert Klinikai Napok, amelyen a bemutatták a Szegedi Tudományegyetem három élettudományi karának tevékenységét, előadásokat, továbbképzéseket szerveznek. A keddi központi ünnepségen a résztvevőket Szél Márta stratégiai rektorhelyettes köszöntötte, elmondta, ez a kéthetes ünnepségsorozat több szempontból kiemelkedik egyéb rendezvényeik közül. Úgy fogalmazott, azt mindenki tudja Szent-Györgyi Albertről, hogy Nobel-díjat kapott. – Ezt magyar embernek illik tudnia, nekünk, szegedieknek azonban sokkal több minden juthat eszünkbe róla, hiszen számos szállal kapcsolódik a szegedi felsőoktatás és tudományos kutatás történetéhez – hangsúlyozta.

Hatalmas a felelősség a régió első számú betegellátó központjának lenni

A rektorhelyettes azt is elmondta, az egyetemen nemcsak oktatnak és kutatnak, hanem az intézmény a régió első számú betegellátó központja is, amely hatalmas felelősséget jelent. – Bízunk benne, hogy az utóbbi időszak számos intézkedése igazolja – a fogorvos-tudományi kar modernizációjától kezdve, egészen az új fül-orr-gégészeti klinikai tömb építésének megkezdéséig –, hogy a Szegedi Tudományegyetem vezetése a legkomolyabban veszi ezt a felelősséget – hangsúlyozta. Lázár György, az Általános Orvostudományi Kar dékánja megemlítette még, a nemrégiben átadott idegsebészeti hibridműtőt, valamint azt az új oktatási épületüket, amely a Kossuth Lajos sugárúton a korábbi SZOTE óvoda felújított épületében várja a hallgatókat. Beszéde után, kitüntette a kiemelkedő oktató és szakmai tevékenységet végző kollégáit, emellett dékáni dicséreteket is kiosztottak, és elismerték azokat, akik hazai és nemzetközi szinten végzett kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a kar tekintélyének és jó hírnevének öregbítéséhez.

Bartyik Katalin kapta a Hippokratész díjat

Lengyel Csaba, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke adta át a Klinikai Központ elismeréseit. Hippokratész a gyógyításért díjban részesült Bartyik Katalin, a Gyermek Onko-Hematológiai Osztály vezetője, aki nemcsak magas színvonalú betegellátásra törekszik, hanem aktív az osztály légkörének és közösségének alakításában is. Klinikai központ emlékérmét kapott Forster Tamás, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ korábbi tanszékvezető egyetemi tanára és Vécsei László akadémikus, egyetemi tanár, a Neurológiai Klinika korábbi vezetője, valamint Tóth Pálné, aki több mint 30 éve a Fül-Orr-Gégészeti Klinikán az Audiológiai Állomásvezető asszisztenseként dolgozik. Az ünnepi tanácsülésen a gyógyszerész-tudományi kar dékánja Zupkó István beszélt az elmúlt évről és kutatóik sikereiről, majd Papp László az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar stratégiai dékánhelyettese társadalmi szerepvállalásukat hangsúlyozta.