Drágulnak majd a sírhelyek

Egységesen, minden egyházi fenntartású temetőben 30 ezer forintra emelkedett a kettős sírhelyek ára, az összeg kifizetésével 25 évre lehet megváltani a sírhelyet – tájékoztatta lapunkat a Szeged–Csanádi Egyházmegye.

Kérdésünkre arról is beszámoltak, hogy azoknak a plébániáknak, ahol nem érte el ezt az összeget a minimális sírhelyár, fel kellett emelniük a megjelölt összegre.

Persze vannak olyan na­gyobb települések is, ahol már évek óta 30 ezer forintnál többe kerül a megváltás. Továbbá arról is dönthettek helyben az egyházközségek, hogy terveznek-e még további emelést. A lapunk által megkérdezett plébániák többsége azonban az elrendelt összegen felül nem emelt az árakon.

Így például a csengelei egyházi temetőben is 30 ezer forint a kettős, 15 ezer forint pedig az egyes sírhely, erről már a kisteleki Szent István Király Plébániától kaptunk tájékoztatást, ugyanis Antal Imre plébános látja el a csengelei egyházközséget is. Ahogyan a csanyteleki Nepomuki Szent János Plébániát is augusztustól. Kiderült, ezen a településen nem emelés, hanem csökkentés történt, így a korábbi 80 ezer forint helyett most már 50 ezer forintot kell fizetni egy kettős sírhelyért.

Az egyházi sírhelyárak vi­­szont még így is elmaradnak a köztemetőkétől,

a megyeszékhelyen például a Belvárosi te­metőben a legdrágább kettős sírhely 509 ezer 200 forint, míg a legolcsóbb 132 ezer 200 forint.

A szomszédos Hódmezővásárhelyen is sokba kerül a köztemetőben a sír, ott az első osztályú kétszemélyes 50 ezer, míg a másodosztályú, ugyanekkora 40 ezer forintba kerül. De ha újbóli sírhelymegváltás történik, akkor az első osztályú már 60 ezer forintba kerül.