Edzésekkel készül a Tündérszépek döntőjére Dóra

Karácsonykor is csak csipegetett Tápai Dóra, január 27-én ugyanis a Tündérszépek döntőjében a koronáért küzd majd. A fiatal szegedi diáklány élete első szépségversenyére készül, de azt mondja, már azzal is elégedett, hogy több mint 700 lány közül a legjobb 22 közé került.

Két és fél hét múlva kiderül, ki lesz a Tündérszépek 2020 országos győztese. Több mint 700-an indultak tavaly a megmérettetésen, mostanra azonban már csak a 22 döntős küzd a koronáért. Csongrád megyét Tápai Dóra képviseli, aki megyei első, regionális második helyezettként nyerte el a jogot arra, hogy január 27-én ott legyen a televíziós show-műsorban, ahol megkoronázzák az év legszebb lányát.

A 16 éves diák már nagyon készül arra a napra. Nem titkolta: lemondásokkal jár a verseny.

– A legfájóbb az étkezés – mesélte nevetve. – Általában sokat eszem és mindenfélét, ez viszont most tilos. December elején volt egy felkészítő táborunk, ahol Béres Alexandra edzést tartott, és azt is elmondta, mire kell odafigyelnünk. Nem ehetünk például fehér kenyeret, de zsíros ételeket és édességet sem. Természetesen karácsonykor ezt nem lehetett tökéletesen betartani, de akkor is inkább csak kóstolgattam. A krumplisalátát is csak messziről nézegettem – idézte fel az ünnepet Dóra.

A fiatal szépségkirálynő-jelölt korábban is járt konditerembe, így az alakformálás nem újdonság számára. Heti 3-4 edzést iktat be a napjaiba, amelyeket természetesen nagyrészt az iskola köt le.

– A Kőrösyben tanulok közgazdaságtant. Szerencsére a verseny nem vesz el sok időt a tanulástól, mert elég nehéz szakot választottam – mesélte. Környezetében egyébként meglehetősen vegyes fogadtatásra lelt, hogy elindult a versenyen. Elmondta, családja és párja támogatja, az ismerősei közül azonban vannak, akik beszólogatnak neki. Utóbbiak főleg lányok.

A decemberi táborban a döntős tündérszépek fellépőruháikat is megkapták, így már Dóra is tudja, milyen bikiniben és estélyiben lép színpadra.

– Nem izgulok, inkább csak izgatottan várom – beszélt érzéseiről. A 16 éves lánynak ez élete első szépségversenye, amelyre ráadásul nem is ő jelentkezett.

– Édesanyám és legjobb barátnőm küldte el az adataimat, én erről az egészről csak akkor szereztem tudomást, amikor e-mailben hívtak az első fotózásra. Egyáltalán nem számítottam arra sem, hogy egyáltalán idáig eljutok, így bármi is lesz az eredmény, én már most örülök – fogalmazott.

A zsűri tehát a január 27-i gálán dönt arról, ki lesz 2020 tündérszépe, az eredmény azonban akkor lesz nyilvános, amikor a show tévéképernyőre kerül. A versenynek azonban lesz egy közönségdíjasa is, így aki Dórát szeretné ehhez a címhez juttatni, január 23. éjfélig szavazhat rá a tunderszepek.hu oldalon.