Egy 15 hónapos kislány is megfertőződött Vásárhelyen

Két vásárhelyinél is kimutatták a koronavírust. Egy 90 évesnél idősebb férfi és egy 15 hónapos kislány is megbetegedett.

A Vásárhely24.com információi szerint a kislány egy háromgyermekes család legkisebb tagja, akinek a múlt héten szerdán magas láza lett és bedagadt a mandulája. A kicsi étvágytalan volt és a hasa is ment. Szülei orvoshoz vitték, aki a biztonság kedvéért tesztet is kért koronavírusra. Az első teszt negatív lett, a második pozitív. Addigra már a család többi tagjánál is jelentkeztek a koronavírus enyhébb tünetei. Az íz- és illatérzékelésük megmaradt, ezt a kislányuknál is letesztelték. Korábban is sok immunerősítőt-, valamint vitamint szedtek, úgy vélik, ennek köszönhetik, hogy enyhébbek a tüneteik.

A szülők az online hírportálnak elmondták, a férj az elmúlt időszakban csak a munkahelyére járt be, a feleség pedig a szükséges bevásárlásokat intézte. A család többi tagja még várja teszteredményeket.

Mindenkitől azt kérik, vegyék komolyan a „Maradj otthon!” kampányt. Az egészség sokkal fontosabb, mint egy máshogy is megoldható bevásárlás, vagy egy mártélyi séta. A gyerekes családoknak azt is üzenték, ne vigyék ki a lakásból a kicsiket, lehetőség szerint a szülők is maradjanak otthon.