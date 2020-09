Egyedi könyv készült Szeged színes gasztronómiájáról

Szinte teljes egészében áttekintették a megyeszékhely gasztronómiáját azok a fiatalok, akik Szeged Gasztro Könyve címmel jelentettek meg egy kötetet. A vendéglátóhelyek történetét és ételeik receptjeit is megismerhetjük a kiadványból.

Egészen egyedülálló gondolat született meg Székely Alexandra és Fabó Gergő fejében, könyvet írtak Szeged gasztronómiájáról. De nem egy szimpla receptgyűjteményre kell gondolni, annál ez jóval több, ugyanis a helyi éttermek történetét mutatják be, vagyis azt, hogyan indította el egy-egy család évtizedekkel ezelőtt a vállalkozását, hogyan szállt tovább generációról generációra a főzés szeretete, és milyen göröngyös utakat jártak be ahhoz, hogy ma sikeres vendéglátóhelyet tudjanak üzemeltetni.

– 2017-ben indítottuk el a Mögnézzük nevű blogunkat, amin keresztül a szegedi éttermeket, cukrászdákat, kávézókat mutatjuk be, viszont tavaly megfogalmazódott bennünk, hogy ezt jó lenne egy kiadvány formájában is megjelentetni. Így felkerestünk csaknem 100 helyszínt, közülük 38 vállalta a szereplést. Aztán elkezdtük a helyeket bejárni, a történeteket felvenni, a fotókat elkészíteni Gavra Róberttel és Székely Lászlóval, és így egy év alatt elkészült Szeged Gasztro Könyve – avatott be a kezdetekbe Gergő és Alexandra.

Úgy vélik, majdnem teljes képet adnak a megyeszékhely gasztronómiájáról, de a halászlevet szándékosan kihagyták belőle, viszont halból készült ételek közül több is megtalálható benne.

– A könyv tükrözi a város sokszínűségét. Azt, hogy ahogyan megfér egymás mellett a legkisebb cukrászda és a legnagyobb étterem, a vicces street food és a fine dining is. Tisztelet­adás ez a kötet a helyek iránt, mert tőlük ilyen pezsgő a szegedi élet. Az országban van egy gasztroforradalom, ami egészen a Tiszáig ér, de az Alföld, főként Szeged még nem került fel erre a gasztrotérképre, mi ezt szeretnék most elérni – emelték ki.

Mind a 38 helytől találni a kötetben egy-egy receptet, valamint ráadás is van benne, így 3 civil, Börcsökné ­Keresztúri Terézia, Molnár Balázs és Ragány Zoltán ételét is elkészítheti bárki az otthonában.

A könyvet csakis azokon a helyszíneken lehet beszerezni, amelyek szerepelnek benne.