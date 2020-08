Egyelőre nincs újabb fertőzött Csongrád-Csanád megyében

Augusztus 1-jére lett egy új koronavírus-fertőzött a megyében, egy nappal később viszont már nem regisztráltak új beteget a hivatalos magyar koronavírus-oldal szerint. A megye egyébként jelenleg az ötödik legfertőzöttebb, 144 regisztrált emberrel.

Jó ideig nem regisztráltak új koronavírussal fertőzött beteget Csongrád-Csanád megyében, az elmúlt napokban azonban változott a helyzet. Ha nem is tömegével, de kétnaponta átlagban regisztrálnak új betegeket. Így volt ez szombaton is, amikor az egy nappal előtti hivatalos adatokat közölték az operatív törzs honlapján. Ebből kiderül, hogy a megyében mostanáig 144 koronavírusos beteget regisztráltak, így most Csongrád-Csanád az ötödik legfertőzöttebb megye az országban.

Augusztus 2-án egyébként nem lett új fertőzött a megyében. Ez a mai napra is igaz.

Ugyancsak a legutóbbi hivatalos adatok szerint hat ha­­lálos áldozata van mostaná­­ig a koronavírus-járványnak Csongrád-Csanád megyében.

Közben pedig biztató hírek érkeztek a határ túloldaláról. Mérsékelten ugyan, de folyamatosan csökken a napi új fertőzöttek száma Szerbiában, ezzel kezd kiegyenesedni a koronavírus járványgörbéje az országban. Szerbiában szombatról vasárnapra 25 ezer 552-ről 25 ezer 882-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Szombaton kilenc újabb halálos áldozata volt ott a betegségnek, így már 582-en haltak meg.

Ez persze még nem azt jelenti, hogy a közeljövőben feloldják a korlátozásokat Magyarország és Szerbia között. Ismert, hogy a koronavírus külföldről behurcolásának veszélye miatt a kormány bizonyos országok kapcsán beutazási korlátozásokról döntött, amelyek mától érvényesek. Az operatív törzs Szerbiát a sárgával jelölt országokhoz sorolta.

Aki ilyen országból jön, azt a határon megvizsgálják, és 14 napos karanténba kell vonulnia. Ez alól kivételt az jelent, ha a megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel két negatív ko­­ronavírustesztet tud hi­telt érdemlően felmutatni. A sárga jelzésű országból érkező magyar állampolgár az első koronavírustesztet követően szabadulhat a karanténból, míg vörös jelzésű ország eseté­ben két negatív tesztre van ehhez szükség.