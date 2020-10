Elérte az IKV-t a koronavírus

Szigorítanak a beléptetési rendszeren a koronavírus miatt a Szegedi Törvényszéken, ahol több helyre is raktak ki kézfertőtlenítőket. A szegedi gyermekklinika pedig a sürgősségi információs vonal rendeltetésszerű használatát kéri a szülőktől, miközben az IKV-nál is megjelent a koronavírus.

Arra kéri közösségi oldalán a szegedi gyermekklinika a szü­­­lőket, hogy rendeltetésszerűen használják a sürgősségi gyermekgyógyászati információs vonalat. Azt írják, hogy a vonal végén a gyermekek betegségével kapcsolatban tudnak információt adni és segítséget nyújtani, eredményekről és rendelési időkről pedig a megfelelő ambulanciákat kell hívni. Ehhez segítséget is adnak, ugyanott felsorolják az összes elérhetőséget.

A gyermekklinika információs vonala 6-24 óra között hívható: 62/342-500.

Megtudtuk, hogy Szegeden jelenleg az IKV Ingatlanke­zelő és Vagyongazdálkodó Zrt. munkavállalói közül egy dolgozót diagnosztizáltak koronavírussal. A városi cégnél összesen tizennégyen vannak karanténban.

Közben szigorítottak a beléptetési szabályokon a Szegedi Törvényszéken és a törvényszékhez tartozó bíróságokon is. Aki tárgyalásra, vagy ügyet intézni megy a törvényszék és a járásbíróságok épületébe, az a kezdés előtt legfeljebb 10 perccel léphet be. A tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük, és az ülőhelyeket a tárgyalóteremben a behívás után azonnal el kell foglalniuk. Minden bírósági épületben kötelező a maszk viselése és a kézfertőtlenítő használata is, ezt a bejáratoknál ellenőrzik. A törvényszék új elnöke, Vida-Sós Tünde megtiltotta a mellékhelyiségekben elhelyezett kézszárító gépek használatát.

A Csongrádi Városellátó In­­tézmény mostantól minden csütörtökön lefertőtleníti a Piroska János téri piacot és a csongrádi játszótereket. A munkák idején a játszótereken a fertőtlenítést végzőkön kívül senki sem tartózkodhat. A fertőtlenítés idejére a piac teljes területét lezárják.