Erdőfürdő a fizikai és lelki egészségért

Az Erdőfürdő egy „megmerítkezés” az erdő hangjaiban, illatai­ban, színeiben, amely mind a fizikai, mind a lelki egészségnek jót tesz: csökken a stressz­­­, megnyugszunk, feltöltődünk.

– Az emberek gyakran télen idegenkednek attól, hogy kimenjenek a szabadba, pedig szomjazza a lelkük. Ezért egy kicsit én hoztam ide nekik a természetet – mutatott rá Bánvölgyi Helga, mi az oka annak, hogy előadása előtt tobozokat, diót és mohával borított fadarabot tett a vendégek székére. A Megfürdethető a lelkünk? Erdőfürdő-Lélekfürdő alapjai című előadáson, a TIT Szabadegyetem Élettan tagozatának programján sokat megtudhattunk arról, hogyan érdemes a természethez kapcsolódni.

– Mesélek arról, miből is áll egy természetterápiás erdőfür­­dő, hátha bátrabban kijönnek velünk. Ehhez szolgál számomra eszközként a kellemes, megnyugtató zene és a gyógyteakeverék. Már lehet is érezni a finom fenyőillatot.

Japánból ered a technika

– Az erdőfürdő a természetkapcsolatunkat segítő technika, amely Japánból ered a nyolcvanas évek ele­jéről. De valahogy mindenki ér­­zi, tudja, hogy még ősibb gyö­­kerekre nyúlik vissza. Tar­to­zik hozzá egy módszer, amely segíti a természettel való kapcsolódást az erdőben – magyarázta Bánvölgyi Helga mentálhigiénés szakember, aki kisebb és nagyobb csoportoknak vezet erdőfürdőt rendszeresen.

– Hogyan kell ezt a kirándu­lást elképzelni? – faggatjuk. – Ki­megyünk az erdőbe, ahol lassan sétálni kezdünk, megpróbálunk kapcsolódni a természethez, fi­­gyelünk annak jeleire. Már az sem mindegy, hogyan lépünk be az erdőbe, illetve ki onnan. Kis varázslatokat teszünk a sé­­tánkba, amellyel segítjük a fi­­gyelmünket az erdőre fordítani.

– Sokaknak nehéz kiszakad­­ni a hétköznapi világukból, a hölgyeknek a csacsogásból. A technikák lépésről lépésre segítenek nekik abban, hogy megérkezzenek, és megtalálják a hangot a természettel, és vele kezdjenek el csacsogni. Fogják az üzeneteit, és ezáltal egyre in­­kább elcsendesüljenek.

Elkezdünk figyelni

Megtudtuk, a fával való ölelkezés is egy jelenléti gyakorlat. Segítségével átadhatjuk neki a bennünk lévő régi „lerakódásokat”, terheket, valamelyik fa pedig feltölt bennünket, hogy tudjunk a hétköznapokban bol­­­­dogulni. Nagyon tetszik a je­­­lenlévőknek, amikor elkezdünk az apró dolgokra figyelni, olyanokat is észrevesznek, amit addig soha nem figyeltek meg. Az avarban egy kicsi mohát, annak hogyan állnak a szárai és így tovább. Az ilyen felismerések sokszor a hétköznapi életükhöz is üzennek jeleket.

Vonzó természet

– Miért kezdett el ezzel foglalkozni? – kérdeztük a mentálhigiénés szakembert. A lelki egészség fejlesztése szerves része a természettel való kapcsolódásnak, amely nagyon sok békét és lelki nyugalmat tud adni. Ezt szívesen adom át. Én Budapesten, az ökopszichológiai intézetben találkoztam először az erdőfürdő irodalmával. A természetközelség mindig is vonzott, édesanyámmal sokat jártunk gyógynövényeket gyűjteni. Később már arra figyeltem, hogy ne csak én ve­­gyek el az erdőktől, hanem hogy én mit tudnék visszaadni. Korábban sokszor elégedetlen voltam az életemmel; gyakran előfordult, hogy máshol szerettem volna lenni, mint ahol vagyok. Az erdő segít megérteni, hogy az életünkben nemcsak problémák és tennivalók sorozata van, hanem annál sokkal értékesebb dolgok, va­rázslatos pillanatok.

– Azt gondolom, hogy nincsen sok erdőnk, és becsüljük azt meg, ami a miénk. Mindig más-más erdőt látogatunk meg, tárunk fel. Legutóbb a Rotary Tanösvényen voltunk, a közeljövőben pedig a Bo­­szorkány-sziget messzebbi részeit fedezzük fel. Továbbá a Holt-Marosnál van egy rejtett kis erdő, a védettsége miatt fan­­tasztikus. Kis ibolyák nyílnak ott ilyenkor – a kedvenceim közé tartozik – ecsetelte Bánvölgyi Helga.