Eredményes volt a gyűjtés Hódmezővásárhelyen

Az adományból befolyt 1 millió forint támogatást adott át Bálint Gabriella önkormányzati képviselő és Kószó Péter, a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány elnöke Csóti Mariann-nak. A kétgyermekes vásárhelyi édesanya Gábor utcai háza tavaly nyáron vált lakhatatlanná, amikor egyik óráról a másikra, minden előjel nélkül kidőlt a házuk fala.

Mint azt lapunk megírta, Csóti Mariann augusztus 24-én délután recsegésre, ropogásra lett figyelmes. Mivel belül semmit nem látott, kiment az utcára. A ház oldalán a hajszálrepedéseknél megnyílt a vakolat, ami óráról órára növekedett. Nemsokára a nádszövet is kilátszott, majd az ujjai is befértek a résbe.

Kidőlt a ház oldala

Akkor azonnal kiküldte 10 és 5 éves kisfiait az udvarra, mert érezte, hogy nagy a baj. Estefelé már akkora volt a falon a repedés, hogy az édesanya úgy döntött, hívja a katasztrófavédelmet. Miközben a diszpécserrel beszélt, a szeme láttá­­ra borult ki a fal. Úgy érezte, az életük is összeomlott, mert azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy fedél nélkül maradtak, és a helyreállítás nagyon sokba kerül. Mariann a tűzoltók ki­­érkezéséig az ismerőseinek is szólt, akik gyorsan megtámasztották a megmaradt falrészt és a tetőt. A szakszerű megtámasztáshoz pedig Bálint Gabriella, a körzet akkori képviselője intézett segítséget.

Sokan segítettek

– Nagyon sok vásárhelyi és városunkon túli ember is meg­mozdult a nehéz helyzetbe került családért – mondta az adomány átadásán Kószó Pé­­ter, a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány elnöke. Hozzátette, a körzet akkori egyéni képviselője, Bálint Gabriella hívta fel, és megbeszélték, milyen formában tudnának segíteni a családnak.

– A Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány nemcsak a kultúrára, a polgári értékekre gondolt az alapszabályban, ha­­nem szociális ügyek felvállalására is. A krízishelyzetbe jutott család elkülönített számlájára vártuk az adományokat. Köszönöm Bálint Gabriellának, hogy felvállalta ezt a humanitárius ak­­ciót. Köszönöm mindazoknak is, akik a család segítségére siettek – hangsúlyozta Kószó.

Húsvétra költözhetnek vissza otthonukba

Bálint Gabriella a közösségi összefogást emelte ki. – A történtek után rokonok, szomszédok, barátok, vállalkozók, cégek és építészetben jártas szakemberek hada állt a család mellé. Mariannék ön­­erőből nem tudtak volna ezen a rendkívül nehéz élethelyzeten túljutni – részletezte.

Csóti Mariann lapunknak el­­­­­­mondta, jelenleg az édes­any­jánál lakik a gyermekei­vel. A ház kidőlt falát azóta helyreállították, amiben a csa­­lád és az ismerősök is segítet­tek. A fallal érintett szobát is kibetonozták, a most kapott pénzből a hiányzó javításokat oldják meg. Reményeik szerint húsvétra visszaköltözhetnek az otthonukba.