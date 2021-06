Bár csak egy testvére van, egész gyerekkorában rengeteg gyerek, unokatestvér vette körül Erősné Szabó Máriát. A csongrádi édesanya mindig is egy nyüzsgő, szervező típus volt, a család és a közösségért munkálkodás pedig a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesületében talált egymásra az életében. A szervezet vezetését leginkább hobbinak tekinti, úgy érzi, a csongrádi családok nélkül nem lenne teljes az élete.

Nem először ülünk le beszélgetni Erősné Szabó Máriával, de újra és újra meglep és feltölt az a pozitív energia, ami a csongrádi édesanyából árad. Szinte sugárzik belőle a segítő szándék és a tenni akarás – ő az, aki nem azt nézi, hogy valami miért nem lehetséges, hanem azt, hogyan tudjuk megoldani. A helyi nagycsaládos egyesület életében már jóval több mint két évtizede szerepet vállal, 2014 óta elnöke is a Bölcsőnek. A szervezeten ke­resztül nemcsak adományokat, fel­­ajánlásokat gyűjtenek a rászoruló többgyermekes családoknak, de programokat és kikapcsolódási lehetőségeket is szerveznek a gyerekeknek és a szülőknek.

Mindig itt az összes gyerek

– Én nem nagy családban nőttem fel, egy bátyám van, de a szüleimnek sok testvérük volt: a nagy családi összejöveteleken, születésnapokon, disznóvágásokon min­­denki összejött. Én imádtam ezeket, máig sokat mesélek ezekről az emlékekről a gyerekeimnek. De az utcabeli szomszéd gyerekek is valahogy mindig nálunk voltak, mindig sok gyerek vett körül. Kislányként én is azt mondtam, hogy nekem egy focicsapatnyi gyerekem lesz. Mondjuk azt is hozzátettem, hogy férj az nem kell hozzá, annak nem annyira örültek a szüleim – mesélte nevetve Erősné Szabó Mária.

A sok-sok apróság aztán nemcsak a saját családjában, de vá­­lasztott „nagy családjában” is összejött.

Együtt ring a Bölcső

A Bölcső egyesülethez a kilencvenes évek derekán csatlakoztak Erősék, a családjukat akkor már három gyerek gazdagította.

– Miután férjhez mentem, nem terveztük, hogy mennyi gyere­künk lesz, természetes volt, hogy jöttek egymás után. 1991-ben született meg Dániel, 1992-ben Daniella, 1993-ban pedig Dorina. Velük együtt lett kerek minden. Persze mi is átmentünk a kezdeti anyagi nehézségeken, de a férjem, Laci megteremtette a feltételeket, hogy otthon tudjak maradni a gyerekekkel. Kilenc évig voltam hivatásos anya, én is és a gyerekek is imádtuk minden percét – emlékezett vissza.

– A nagycsaládos egyesülethez a kilencvenes évek közepén csatlakoztunk, az akkori elnök, Szendi Horváth Edit nagyon ked­­vesen fogadott minket. Sok közös programon vettünk részt, mikor kellett, akkor a gyerekek is nagyon szívesen jöttek segíteni. Időközben én sem bírtam nyugton maradni – én így születhettem, bennem van a szervezkedés, 2006-ban engem bíztak meg az adományok szervezésével az egyesületben – tette hozzá Erősné Mária.

Akkor is, ha öregasszonyok potyognak

Az akkori vezető, Szendi Horváth Edit szeretett volna fiatalítani az elnökségen, utódjának pedig Erősnét szánta. – Megmondom őszintén, akkoriban felkészületlennek éreztem magam, és nem szerettem az elnökségnek azt a részét, hogy mennyit kell szerepelni. Edit nagyon szépen beszélt, határozott, de kedves fellépésű asszony volt. Évekig hezitáltam, hogy vállaljam-e az elnökséget, de végül nem bántam meg: azt csinálom, amit szeretek, enélkül félember lennék. Szeretek szervezkedni, pályázni, mindent megtenni a közösségért. Ugyanakkor ez egy mindennapos fel­adat, munka és család mellett kell beszorítani, ezért is dolgozom csak négy órában, hogy tudjam intézni az egyesület dolgait – magyarázta a nagycsaládosok elnöke. Hozzátette, most körülbelül száz tagcsaládjuk van, az egykori tizenöt alapító család közül is sokan még velük vannak. – Van egy erős mag, egy tíz-húsz család, ők akkor is jönnek, segítenek, pakolnak, ha öregasszonyok potyognak az égből – mondta el Erősné.

Harmincéves az egyesület

A nagycsaládosok idén ünneplik fennállásuk harmincadik év­­fordulóját. Az elmúlt három évtizedben hosszú utat járt be az egyesület, a kezdeti nehézségek után 2011-ben állandó otthonuk is lett a Bercsényi utcában, amit 2019-ben teljesen fel is újítottak.

– Úgy gondolom, fel­ívelő volt ez a harminc év, nem voltak hullámvölgyek, mert valaki mindig a hátára vette a nagycsaládosok ügyét. Szendi Horváth Edit erős alapokat fektetett le, büszke vagyok rá, hogy ezeket a kapcsolatokat nemcsak megtartottuk, de bővítettük is. Öröm számomra, hogy amikor összejövünk, akkor mindig jól érezzük magunkat, és tudjuk, egy közösséghez tartozunk – összegzett Erősné Szabó Mária.