Értékteremtés 100 emberrel, 125 millió forintból

Apátfalván nagy hagyománya van az értékteremtő közmunkának – a falu ezért kitüntetést is kapott korábban. Idén 125 milliós támogatással és száz emberrel folyik a program.

Bár az apátfalvi közmunka­program skálája idén is széles, Szekeres Ferenc polgármester megjegyzi: évről évre kisebb a létszám, mert a közfoglalkoztatottak mind nagyobb része talál állást a versenyszférában. Éppen ezért lehet azt monda­­ni, hogy a program sikeres – teszi hozzá.

Ebben az évben a munka márciusban indult száz emberrel, 125 milliós központi támogatással, olyan elemekkel, mint a gazdálkodás, a var­­roda, a brikett- és beton­elemgyártás, illetve az utcabútorok készítése. A legnagyobb hányadot a programban most is a mezőgazdaság teszi ki. A fóliasátrakba már elültették a paradicsom- és paprikapalán­tákat, a 9 hektáros önkormányzati földterületen pedig árpát, búzát és kukoricát vetettek. Ami az állattartást illeti, a korábbi állományból maradt 50 juh, és hamarosan érkezik 1400 baromfi, illetve 50 sertés – utóbbiaknak most készítik elő a helyet.

Apátfalván az a szokás, hogy a termények, jószágok nagy ré­­szét szétosztják a rászorulók közt. Baromfiosztás évente kétszer van, a levágott sertésekből karácsony előtt, a szociális tüzelővel együtt kapnak az idősek és a rászorulók – így az ünnepek alatt mindenkinél fűtött a ház és teli a kamra. Ta­­valy 900 adagot osztottak szét. És a hagyományos nagyszabású gasztronómiai fesztiválon főző csapatok is a közmunkaprogramból származó zöldséget, gyümölcsöt, illetve húst tudják főzni a bográcsokban.

A szokásos módon folyik az önkormányzat szervezésében a térkőgyártás, illetve az utcabútorok, például a helyi hagyományokat is tükröző padok ké­szítése – a varróüzem azonban most új feladatot kapott. A járványveszélyre tekintettel most mosható textil szájmaszkokat ké­­szítenek, amelyeket – igénylés alapján, amit a polgármesteri hivatalban lehet jelezni – a helyiek között osztanak szét. Szereres összegzése szerint eddig mintegy 800 darab készült el. – Van olyan család, ahol hatot kértek – mondja.