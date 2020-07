Régi homokbányából vitték a homokot – a benne fészkelő fecskékkel együtt

Védett partifecskék fészkelőhelye semmisült meg, amikor a közelmúltban homokot vittek el egy használaton kívüli homokbányából Mórahalom határában – természetvédelmi értékük egyedenként 50 ezer forint. A rendőrség természetkárosítás gyanúja miatt nyomoz, a Kiskunsági Nemzeti Park későbbre ígért választ a kérdéseinkre.

Néhány elhagyott üreg – ennyi maradt a védett partifecskék költőhelyéből Mórahalom határában, egy használaton kívüli homokbányában. Gyurgyalagok fészkeltek a bányató partján, de fecskét már nem láttunk a környéken.

Az Átlátszó írta meg: évek óta nem nyúltak a homokkúphoz, amelyet a közelmúltban részben elbontottak. A Szegedi Rendőrkapitányság kérdésünkre megerősítette: ismeretlen tettes ellen indult eljárás természetkárosítás bűntettének gyanúja miatt, amit fokozottan védett élő szervezet egyedére követtek el.

A nyomozás végéig nem adhatnak ki részletesebb információt, így az sem derült ki, mennyi állat pusztulhatott el. A bejelentést május 22-én, még bőven a költési időszakban tették.

A partifecske természetvédelmi értéke 50 ezer forint, és minden fejlődési stádiumban védett, beleértve a tojást is. Ezt Tokody Bélától, a Magyar Madártani Egyesület Csongrád megyei szervezetének titkárától tudtuk meg.

Hiába írta lapunk is májusban: építkezési területekre, elhagyott homokbányákba beköltözhetnek a fecskék, és a költési időszakban megbolygatni a madarakat tilos. Ezt a természetvédelmi és az állatvédelmi törvény írja elő.

Partifecskéből már csak 15-20 ezer pár költ az országban. Eredetileg gyorsabb folyású vizek leszakadó partfalaiban költenek, de homokbányák erre alkalmas meredek falaiba is beköltöznek. A költési időszak április közepén kezdődik, még júniusban is tarthat, egy-egy telepen százas nagyságrendben is lakhatnak. Tokody Béla a konkrét esetet még nem ismerte, de általánosságban elmondta: Az ott dolgozó vállalkozásnak kötelező lett volna jeleznie a természetvédelmi hatóságnak vagy a Magyar Madártani Egyesületnek, hogy védett madarak költenek a munkaterületen.

– Ez egyre gyakrabban meg is történik, tavaly két esetben is szerveztek át munkát a fecskék érdekében – tette hozzá. A munkásoktól nem kaptak jelzést, pedig látniuk kellett a madarakat és üregeiket. A Kiskunsági Nemzeti Park későbbre ígért választ a kérdéseinkre.