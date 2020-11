Felkészülten kezeli a járványhelyzetet a klinika

Exkluzív interjút adott lapunknak arról Lengyel Csaba, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, hogy miként kezelik a vírushelyzetet. Kiemelte, az egyetemen belüli összefogás, a hallgatói és dolgozói önkéntesek, valamint a kórházparancsnoki rendszerrel és az Országos Mentőszolgálattal való jó kapcsolat nagyban segíti a helyzet kezelését.

– Hónapok óta a járványhelyzet kezelésén dolgoznak Szegeden, ahol a Dél-Alföld fertőzötteit ápolják. Milyen intézkedéseket hoztak a biztonságos betegellátás érdeké­ben?

– Tavasszal számos olyan intézkedés történt, ami lassította a járvány felfutását, így elegendő idő állt rendelkezésünkre, hogy olyan infrastruktúrát tudjunk kialakítani, hogy egyetlen beteg se maradjon el­­látatlanul. Jelenleg megfelelő kapacitással rendelkezünk ah­­hoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni a koronavírussal fertőzött betegeket, és akkor se okozzon fennakadást a működésünkben a kezelésük, ha jelentős mértékben felfut a ví­­rusfertőzöttek száma.

Több épületben is kiépítettük a sűrített levegős, a vákuum- és az oxigénellátást. Elsősorban a II-es kórházat szereltük fel ezzel, amikor létrejött ott a Járványügyi Ellátó Központ. Mivel nyáron minimális volt a fertőzöttek száma, visszaállítottuk az ellátási rendet, de tudtuk, hogy bármikor berobbanhat, ezért egy második központot hoztunk létre a volt I. számú Belgyógyászat Klinika épületében, ahol akár 140-nél is több koronavírussal fertőzött beteget tudunk ellátni.

Mindeközben a II-es kórházban ismét elkezdett működni a járványügyi központ. Így össze­­sen több mint 550 ágyon tu­­dunk koronavírusos betegeket kezelni. Nemcsak az anyagi és technikai feltételek, de a szellemi kapacitás is biztosított: a közvetlen Covid-ellátásba 135 orvost és mintegy 600 szakdolgozót vezényeltünk, de ha a szakspecifikus egységekben kialakított Covid-részlegeket is ideszámoljuk, akkor több mint 200 orvosunk vesz részt a járványhelyzet kezelésében.

– Hány koronavírussal fertőzött beteget kezelnek? A szegedi lézerközpontban kialakított részlegen vannak fertőzöttek?

– A klinikán kezelt betegek száma nem tükrözi a megye járványhelyzetét, hiszen elsődleges ellátóközpontként ugyanúgy ka­punk fertőzöttet Békés, mint Bács-Kiskun megye távolabbi pont­­jairól is, ezért konkrét számot nem mondanék. Mindenkit a legmagasabb szinten látunk el, és ebben a modern antivirális szerek is segítenek, amelyek használata kapcsán jók a tapasztalataink. A lézerközpontban kialakított részlegre egyelőre nincs szükség, viszont célunk az, hogy akár a legrosszabbra is felkészüljünk, így megvannak azok a helyek, ahol további igény esetén is biztonságosan és jó körülmények között mindenkit el tudunk látni.

– Miként zajlik most a nem koronavírusos betegek gyógyítása, kellett-e elhalasztani műtétet?

– A Belgyógyászati Klinika aktív részlegeit a II-es kórházból a 265 ágyas új klinikai tömbbe költöztettük, a krónikus belgyógyászati ellátás pedig a Bőrgyógyászati Klinika épületébe költözött. A pszichiátriai betegek ellátása továbbra is részben Ma­­kón történik, de a Pszichiátriai Klinikának a volt I. Belgyógyászati Klinika épületében, a Korányi fasoron is kialakítottunk egy akut betegellátó egységet. A Reumatológiai Klinika a II-es kórház D épületének első emeletén, míg az Urológiai Klinika a megszokott helyén, a má­­sodik emeleten érhető el. A fekvőbeteg-ellátás mellett az ambulanciák átszervezése is folyamatosan zajlik, a rendelések az I. számú Rendelőintézetben, a Vasas Szent Péter utcai II. számú Rendelőintézetben, a II-es kórházban és az új klinikai tömbben működnek. Az áthelyezésekről hamarosan megjelenik egy tájékoztató a honlapunkon, addig is a diszpécserszolgálatunk segíti az eligazodást.

– A sürgősségi ellátást hogyan érinti a járványhelyzet?

– Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a sürgősségi ellátás zökkenőmentes legyen. Fontos, hogy aki azért kerül be hozzánk, mert például eltörte a lábát, szív­­sebészeti beavatkozásra van szüksége, vagy infarktusa zajlik, de közben kiderül róla, hogy fertőzésre gyanús vagy fertőzött, akkor is magas szintű ellátásban részesüljön, ezért minden részlegen elkülönített kórtermekben tudják kezelni a szakmaspecifikus ellátásra szoruló betegeket. A műtétek, tehát a transzplantációs beavatkozások sem maradnak el, de ahol a járvány miatt mégis szükséges, ott az esetleges átszervezéseket a szakmai prioritások maximális figyelembevételével végzik el.