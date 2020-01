Félmilliárdos munkát kapott a Szeviép-vezéreket felmentő bírónő cége

Több száz millió forintos építőipari megbízásokat kapott a baksi önkormányzattól a Szegedi Törvényszék Szeviép-vezéreket felmentő bírójának, Nóvé Ágnesnek a családi cége. A Pestisrácok szerint ez azok után történt, hogy a bírónő egy másik büntetőügyben két és fél éves börtönbüntetésre ítélte Baks önkormányzati képviselőjét, Kovács Gábort.

A faluház és a könyvtár felújítását is elnyerte, és összességében több mint félmilliárd forint értékben végezhetett építőipari munkákat Bakson Nóvé Ágnes bírónő férjével közös vállalkozása – írja legfrissebb cikkében a Pestisrácok. A lap megjegyzi, hogy az Éptárker kft. azok után kapta a megbízásokat, hogy a bírónő elítélte Kovács Gábor helyi képviselőt 2 év 6 hónap börtönbüntetésre.

Kovács Gábor az után kereste meg a szerkesztőséget, hogy olvasta a szegedi bírókról szóló tényfeltáró cikkeiket. Azt mondta korábban nem is tudta, hogy a bírónő, aki őt is elítélte, tulajdonosa annak az építőipari cégnek, amely a településükön, Bakson az utóbbi években sorra nyeri a közbeszerzéseket.

Kovács Gábor 2012–14 között képviselő, 14–15-ben bizottsági külsős tag volt. 2012 év végén indult egy büntetőeljárás adócsalás miatt. Az elsőfokú ítéletet 2014 áprilisában mondta ki Nóvé Ágnes bírói tanácsa a Szegedi Járásbíróságon. Akkor 2 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélték, amit másodfokon a törvényszék megfelezett, aránytalannak tartva a járásbíróságon kiszabott büntetési tételt. A képviselő jó magaviselet miatt végül mindössze 6 hónapot ült.

A volt képviselő elővette periratait, visszakereste, illetve kikérte a faluban történt beruházások nyilvános dokumentumait, amelyekből megállapította, hogy ítélete óta az összes beruházást, kivitelezést az Éptárker nyerte, még akkor is, amikor nem ők adták a legolcsóbb árajánlatot.

Az Országos Bírósá­­gi Hivatal már lépett Nóvé Ágnes ügyében, miután kiderült, hogy építőipari cége komoly megbízásokat kapott Szeged városától.

A Szeviép-károsultakról szóló sorozatunk korábbi cikkei:

Évtizedes vállalkozást tettek tönkre – Több mint száz ember került az utcára a Szeviép miatt>>

Semmi sem volt elég a társaságnak – A szerszámokért és a gépekért sem akart fizetni a Szeviép>>

Tízmilliós házakból nézték végig az emberi tragédiákat – Családokat tett tönkre a Szeviép>>​

Leálltak a munkások, csődbe ment az építési vállalkozás – Közvetve is tudott ártani a Szeviép>>

Ha alkatrész kellett, vitték, de elfelejtettek fizetni: tízmilliós bankhitelbe hajszolta a Szeviép Lipták Tibor cégét>>

Kész lett a fürdő teteje, csak nem kapták meg a pénzt – Kószó Istvánt a Szeviép és az egyik leánycége sem fizette ki​>>