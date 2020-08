Feltöltődött az első osztály Csengelén

A közelmúltban hírt adtunk arról, hogy a Csengelei Általános Iskolában két osztályban, az elsőben és az ötödikben, létszámgondokkal küzdenek. Az utóbbiban 14 fővel megközelítették a 15-ös határértéket, igaz ezt úgy, hogy közülük hárman sajátos nevelési igényűek, úgynevezett SNI-sek ők pedig kettőnek számítanak, így jön ki a fenti szám. Erről Longa István Antalné igazgatónő számolt be lapunknak, és a problémával a Tóth Tibor polgármester vezette képviselő-testület is foglalkozott legutóbbi ülésén.

– A probléma az elsőben megoldódott, kétgyermekes család költözött Csengelére, a csemeték most lettek iskoláskorúak és nálunk iratkoztak be a suliba – újságolta a falu első embere. Az első osztály eddigi létszáma 13 volt, ezzel most 15-re emelkedett, van köztük kettő sajátos nevelési igényű, ezért az előbbiek értelmében a statisztikai létszám 17, és még folyamatban van egy gyermek átiratkozása – tudtuk meg a tanintézménynél, melyben mind a nyolc évfolyamban egy-egy osztályban tanulnak a diákok.

Megkérdeztük a kisteleki járás hasonló nagyságú, vagy kisebb településein, hogy mi a helyzet. Azt a választ kaptuk a polgármesterektől, hogy sem Ópusztaszeren, sem Pusztaszeren, sem Bakson nincs az osztályokban létszámgond. Az előbbi három suli egyházi fenntartású, míg a csengelei állami, tankerületi.