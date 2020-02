Fergeteges iskolai karnevál Bordányban – Galéria

Karnevált rendeztek péntek délután a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornacsarnokában. A klasszikusok mellett egyedi jelmezekből sem volt hiány, amelyek közül számosat díjazott a zsűri.

– Én leszek belerakva az üstbe – mondta a 7.a osztályos Kunszabó Kevin arra a kérdésre válaszolva, hogy osztálytársaival ellentétben ő miért nincs boszorkánynak öltözve. Péntek délután rendezték meg a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az iskolai karnevált.

Lelkesen készültek

Az iskola tornacsarnoka megtelt gyerekekkel, szülőkkel és hozzátartozókkal. Míg a jelmezesek vonultak, Ocskó Zoltán, az intézmény vezetője elmondta, mióta megvan az iskola, 1969 óta hagyomány a farsangi karnevál.

– Egyénileg és csoportosan is lelkesen készülnek, az alsósok közül szinte mindenki, a felsősök közül is sokan – magyarázta az igazgató.

A klasszikusok

A gyerekek egymás után vonultak el a zsűritagok előtt. A klasszikus szuperhősök, egyenruhások – rendőr, kommandós, katona –, Star Wars szereplő rohamosztagos és Darth Vader mellett számos egyedi és különleges jelmezes is érkezett. A másodikos Hajdú Patrik Rubik-kockának öltözött, azt mondta a jelmezt édesanyjával közösen készítették egy nap alatt. A népszerű Minecraft számítógépes játék egyik karaktere is feltűnt, de volt aki pöttyös Túró Rudinak öltözött. A klasszikus vonalat egy Julius Caesar képviselte. Aztán olyan diák is akadt, aki nem bonyolította túl: tornacipőben, fejpántban edzőnek öltözött az egyik lány.

A különlegesek

A legkiemelkedőbb és legötletesebb karakterek egyike volt a csillagfejű csavarhúzó, a fiú fejére egy nagy csillagot rögzítettek és húzott maga után egy csavart. Nem volt semmi a bundás kenyér sem: a fiú fején kenyér volt, felül pedig egy bundát viselt. A legeredetibb talán az a kislány, a harmadikos Czombos Anett volt, akire egy nagy I betűt és a piros K betűt erősítettek, és mint mondta ő a Nagyi, aki elhozta Piroskát.

A kíváncsi óvodás

A nézők között foglalt helyet egy nagycsoportos óvodás, a hatéves Bakó Benett, aki miután megkérdezte, hogy ki vagyok és mit írok, elmondta, hogy ő már szerepelt az újságban. És valóban, bár még nem az iskola tanulója, de zongorázni odajár és a félévzáró zongora vizsgakoncertjére látogattunk el a közelmúltban.