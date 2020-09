Földeákon darázsfészek, Vásárhelyen leégett melléképület miatt hívták a tűzoltókat

Pénteken reggel egy zákányszéki, lakatlan tanya tetőszerkezete gyulladt ki. A ruzsai és a szegedi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, a tűzben senki sem sérült meg.

Egy akácerdő aljnövényzete kapott lángra pénteken délben Ruzsa külterületén. A szegedi főügyelet a ruzsai, a kiskunmajsai és a szegedi tűzoltókat riasztotta a helyszínre. A tűzoltók kéziszerszámok, és egy vízsugár segítségével fékezték meg a lángokat, a gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem okozott nagyobb károkat a környezetben.

Szombaton reggel a szegedi tűzoltókat riasztották egy műszaki mentéshez. Szegeden, a Mátyás király téren végeztek beavatkozást a város hivatásos tűzoltói. Egy nagy méretű faág hasadt az úttestre, akadályozva az arra közlekedős forgalmát. A szegedi egység kézi erővel távolította el az ágat az úttestről, ennek köszönhetően a forgalom rövid idő alatt helyreállt.

Darazsak költöztek egy iskolaépület ereszcsatornája alá Földeákon. A méhészek nem tudták biztonságosan megközelíteni a több méteres magasságban található fészket, a bejelentő a katasztrófavédelem segítségét kérte. A makói hivatásos és a földeáki önkéntes tűzoltók magasból mentő segítségével juttatták fel a méhész szakembert a tetőhöz, aki a veszélyes fészket biztonságban eltávolította.

Egy melléképület gyulladt ki szombaton este Hódmezővásárhelyen, a Róka utcában. A szegedi főügyelet a hódmezővásárhelyi és a szegedi tűzoltók négy egységét irányította a helyszínre. A tűzoltók kiérkezésekor már a főépület tetőszerkezete is lángolt, a garázsban pedig egy gázpalack is felrobbant. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakembere irányította a munkálatokat, több mint húsz tűzoltó, hét vízsugárral végezte az oltást. A tűzben a melléképület teljesen megsemmisült, és leégett a főépület tetőszerkezete is. A lakók nem voltak otthon, személyi sérülés nem történt. A vasárnap nyugalomban telt a megyei tűzoltó-parancsnokságokon, a szegedi főügyeletre nem érkezett segélyhívás.