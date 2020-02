Galambra emlékeztek Makón

Nincs kerek évforduló, de ilyenkor sem szabad megfeledkezni azokról, akik megérdemlik a főhajtást – mondta Szikszai Zsuzsanna, a makói József Attila Múzeum igazgatója a hétfői Galamb-emlékünnepség megnyitóján.

Galamb Józsefről sokan, tudják, hogy Makón, egy sokgyermekes parasztcsaládba született. Világhírűvé a félévi munkával megalkotott, majd futószalagon gyártott T-modell tette: több mint húsz éven át gyártották, és 1927-ig, amikor az utolsó kigördült a gyárból, tizenötmillió készült el belőle. Emlékét a város sokféleképpen őrzi – születésnapjáról is mindig megemlékeznek, akkor is, ha épp nincs kerek évforduló. Így történt ez hétfőn is.

Személyes képeslapok

Az idei megemlékezés fő attrakciója az a képeslapokból álló gyűjtemény volt, amit most mutattak be először a József Attila múzeumban. Négy olyan képeslapról van szó, amit Makóról küldtek Galamb Józsefnek, illetve családjának a rokonság itt maradt tagjai. – Ezeket az az 1903 és 1930 közötti időszakban küldték a tengeren túlra, és a világhírű mérnök valószínűleg sohasem kapta meg egyiket sem, valahogy elkallódtak – mesélte róluk a helybeli gyűjtő, Hadár László Péter. Az interneten bukkant rájuk, miközben makói képeslapok után kutatott és úgy gondolta, ezeket mindenkinek látni kell – ezért ajándékozta a múzeumnak.

Március 15. alkalmából is írtak

Hogy mennyit érnek, azt nem tudta megbecsülni. – Itt, Makón alighanem felbecsülhetetlenek – mondta. A négy képeslap közül egy angol nyelvű, ezt Galamb József lányának kedves gesztusként írták meg így a rokonok. A többi sem tartalmaz mondjuk a vállalkozással kapcsolatos információkat, csupán személyes dolgokat. Érdekes, hogy olyan is van köztük, ami március 15. alkalmából íródott – akkoriban ez is szokás volt. Egyébként talált a neten további 6 hasonlót is. Ezeket is megrendelte, de még nem érkeztek meg. Ha ideérnek, természetesen ezeket is a múzeumnak fogja ajándékozni – ígérte

Másolatban mutatják be

Az ünnepség a szokásos módon, a Galambhoz köthető emlékhelyek megkoszorúzásával zárult. A neves konstruktőrnek van mellszobra a főtéri szoborparkban, emléktáblája pedig a szülőházon és az egykori makói Ford-kereskedés falán. Szikszai Zsuzsanna azt mondta, a most megkapott képeslapokat a múzeum később, hogy gondosan megőrizhesse őket, nem eredetiben, hanem másolatban fogja kiállítani, és ugyanez lesz a kollekció későbbiekben megérkező darabjainak a sorsa is – az állandó Galamb-tárlat részei lesznek.