Generációkat kötne össze a népismereti tábor

Nagymamák és unokák táboroznak együtt augusztusban Csanyteleken, hogy a közös programok során tanuljanak a másik korosztálytól. Az együtt töltött napok alatt együtt sütnek, főznek, varrnak és egymás mindennapjaiba is belátást nyernek a különböző generációk tagjai.

Három településen, Felgyőn, Tömörkényen és Csanyteleken is egy pályázat segítségével szeretnék megőrizni a helyi értékeket. A csanyiak most egy népismereti kézimunkatábort szerveznek, ahol különböző generációk találkozhatnak és tanulhatnak egymástól. – Elő­zetesen kérdőívezéssel felmértük a lakossági igényeket, hogy mire lenne szükségük, majd erre alapozva állítottuk össze a cselekvési tervünket. Az derült ki, hogy a hagyományos, régi dolgok és az illemszabályok megismertetésére lenne igény. A tábort is így szerveztük meg, lesz közös sütés, főzés és varrás is a programok között – tudtuk meg Palástiné Pap Ildikó könyvtárvezetőtől, a tábor egyik szervezőjétől.

A közösségépítő összejövetel egyik célja, hogy a különböző generációk jobban megismerjék egymást, és együtt tudjanak dolgozni. A háromnapos tá­­bort a faluházban rendezik majd augusztus 11. és 13. között mindennap 8-tól 14 óráig. A szervezők nyolc és tizennégy év közötti gyerekeket várnak a táborba, és húsz fő körül sze­­retnék meghúzni a résztvevők számának felső határát. A programok során a gyerekek megismerhetik a szövést, a hím­­zést, a kötést, a horgolást és a szabás-varrást is, megtanulhatják a terítési illemszabályokat, emellett pedig a hagyományos ételek elkészítésének fortélyait is elleshetik.

Utóbbinál nem árt figyelni, ugyanis az ebédet mindennap a gyerekek közösen fogják el­­készíteni az őket segítő idősekkel.

A népismereti tábor létrehozásába az Őszikék Nyugdíjas Egyesület is beszállt, ki-ki lehetőségeihez képest segíti a tábor lebonyolítását: van, aki a szervezésbe segít be, más a főzést vagy a különböző kézimunkák tanítását vállalta el, de olyan is van, aki gáztűzhelyet vagy kis szövőszéket hoz a táborozóknak.

A háromnapos közösségi program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a könyvtár elérhetőségein lehet hétfőtől.