Hálóval fogták be a palotai galambokat

Jelentősen megritkult a galambok száma Csanádpalotán, miután az állomány nagy részét hálóval befogták és elvitték.

Bár a legtöbben azt gondolják, hogy a galambok túlszaporo­dása tipikusan nagyvárosi probléma, ilyen gonddal viaskodott az elmúlt években az alig 3000-es lélekszámú Csanádpalota is. Megszokott látvány volt, hogy szárnyasok lepik a templom tornyát, a városháza tetejét és más középületeket, elsősorban a kisváros központi részén. Mindezt korábban mi is megörökítettük. A nagy madárlétszám elsősorban azért okozott gondot a román határhoz közeli kisvárosban, mert a közmunkásoknak rengeteg idejét kötötte le, hogy a piszkukat folyamatosan takarítani kellett. Emiatt lakossági panaszok is befutottak időről időre a városházára.

A helyzet nemrégiben végre rendeződött.

– A Békés megyei Dévaványáról hívtam solymászokat, akik hálóval összefogták az állomány jelentős részét – tájékoztatta a Délmagyarországot Debreczeni István polgármester. A begyűjtött galambokat élve elszállították, és az ígéret szerint nem is fognak többé visszatérni Palotára. A madarak fészkelőhelyeit ezek után már nem kellett háborgatni.

A polgármester azt is el­mondta, hogy a madárbefogási akció nem került pénzébe az önkormányzatnak: a befogók mondhatni baráti szívességként, csupán a madarakért cse­­rébe vállalták az egyébként nem egyszerű munkát. A szakembereket személyes ismeretség alapján találta meg.