A mórahalmi Elixír Hotel recepciósa, Csillag Vivien segítségével fogták el a rendőrök azt a többszörös visszaeső férfit, aki hamis 500 euróssal próbált meg fizetni több helyen a megyében. Szegeden 124 ezer forint kárt okozott.

Csillag Vivien egy év kihagyással 2017 októbere óta dolgozik a mórahalmi Elixír Hotel recep­ció­ján. Elmesélte, hogy egyik nap bejött hozzájuk egy fiatalember és a párja, akik érdeklődtek, hogy van-e szabad szobájuk.

– Azt mondták néhány óra múlva visszajönnek, de már akkor megszólalt bennem a vészcsengő – mesélte.

Megérezte, hogy baj lesz

Viviennek már van annyi tapasztalata, hogy megérezte, nem komolyak a pár szándékai.

– Amikor visszajöttek, kérdezték, hogy 500 eurót elfogadunk-e. Az is furcsa volt, hogy már előző nap is itt voltak terepszemlét tartani, akkor a nő nézett szét mindenhol, biztos a kamerákat figyelte. Akkor fizettek is egy tízeuróssal, a férfi whiskyt, a nő vodkát ivott és az étteremben is kávéztak. A foglaláskor először nem akarta kitölteni a bejelentőt, és mondta, hogy a visszajárót kiviszi a nagymamájának. Mondtam, hogy nálunk nem így működik.

Te most szórakozol velem?

– Folyamatosan játszotta a hülyét, nem akarta beírni a nevét a formanyomtatványra. Láttam, hogy nem magyar személyi igazolványszámot írt be. Amikor idenyújtotta az 500 euróst és megfogtam, annyira vastag volt, hogy meglepetésemben megkérdeztem tőle, hogy te most szórakozol velem? Mondtam neki, hogy ennél én is jobbat nyomtatok. Erre azt felelte, hogy a nagymamájától kapta, kimegy a kocsiba és mindjárt hoz egy másikat, de eltűntek – idézte fel a furcsa esetet a recepciós.

Gyorsan elkapták őket

Vivien azonnal hívta a rend­őröket, akik 2-3 perc alatt kiértek, közben körbetelefonálta a környékbeli szálláshelyeket és kiderült, hogy éppen akkor lépett be a férfi a Thermál Panzió­ba. Gyorsak voltak a rend­őrök, a férfi pár perc múlva már bent ült a rendőrkocsi hátsó ülésén.

Szegeden sikerült neki

Kiderült, nem ez volt az első próbálkozása. A Szegedi Járási Ügyészség indítványt tett a közelmúltban, hogy rendeljék el a férfi letartóztatását, aki rövid időn belül két alkalommal is hamis 500 euróssal fizetett. A szegedi szálláshelyen történő szobafoglalás során hamis 500 euróssal fizetett, a visszajárót euróban, illetőleg forintban kérve. A szobát már nem foglalta el, hanem a visszajáró pénzt átvéve elhagyta a helyszínt, 124 ezer forint kárt okozott.

Letartóztatták a hamisítót

Mórahalmon a rendőröket meglátva megpróbált elfutni. A gyanú szerint a férfi az 500 eurós bankjegyeket egy fénymásoló szalonban nyomtatta, további gyanús bankjegyeket is lefoglaltak tőle. A pénzhamisítás bűntette miatt a többszörös visszaeső – már öt alkalommal állt bíróság előtt – férfival szemben indult nyomozásban az ügyészség a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint a bűnismétlés veszélye miatt kezdeményezte letartóztatását, amit a Szegedi Járásbíróság el is rendelt. A bíróság döntése alapján a gyanúsított letartóztatása február 15-ig tart.