Hétfőtől újra benépesül a nagymágocsi óvoda

Nagymágocson hétfőtől teljes üzemben működik az óvoda és a bölcsőde. A gyerekeknek belépés után fertőtleníteni kell a kezüket. Az alvókákat pedig otthon kell hagyniuk és minden más játékot is.

– Mivel az óvodánkba járó kisgyerekek szülei közül többen az egészségügyben dolgoznak, ezért településünkön nem zárt be teljesen az óvoda a járványhelyzet miatt. Az elmúlt hetekben ügyeletet tartottunk a megengedett létszámmal, 15 óvodással és 5 bölcsődéssel. Hétfőn reggel pedig teljes létszámmal nyitunk. Óvodánk 70 férőhelyes, a bölcsődénk pedig 12 kisgyermek fogadására alkalmas – mondta Borosné Kató Márta, a Nagymágocsi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, aki ezt a lépést azzal indokolta, hogy a szülők az utóbbi hetekben sokat érdeklődtek az után, hogy mikor lehet vinni a gyerekeket. Elfogytak a szabadságok, menniük kell dolgozni.

A visszatérő gyerekek szüleinek írásban kell nyilatkozniuk, hogy a gyermekük nem beteg. Új szabályt is bevezettek a járvány miatt, játékot, de még alvókát sem lehet bevinni az intézménybe.

Az óvoda ügyeleti üzemmódja alatt az óvónők, dajkák, gondozónők egy része szabadságon volt, mivel nyáron nem lesz zárás. Az elmúlt hetekben a dajkák új ágyneműket varrtak a kicsiknek. A nemrégiben teljeskörűen felújított óvoda udvarát is fejlesztették, a régi játékokat felújították és újakat is telepítettek. Kis házat, új hintákat is kaptak a gyerekek. Az óvodások jó idő esetén a nap nagy részét a szabadban töltik hétfőtől. A tágas udvaron minden csoportnak elegendő helye van, és a foglalkozásokat is ott tartják majd.