Honvéd kadétok a Csonkában

Hivatalosan is csatlakozott a Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskola a Honvéd Kadét Programhoz, miután aláírták az erről szóló dokumentumot az iskolában.

– A Csonka-szakgimnázium évtizedek óta működik együtt a szegedi katonai parancsnokságokkal. A 80-as években ka­tonai autószerelő osztályunk volt, a katonai osztály megszűnése után pedig katonai alapismeretekből érettségizhettek a diákok – mondta Tóthné Bí­­­ró Zsuzsa, a Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatója kedden az iskolában, egy sajtóeseményen. Az intézményvezető és Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója, valamint Szűcs Imre, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatá­­si és Központi Nyilvántartó Pa­­rancsnokságának vezetője azért találkoztak, hogy hivatalossá tegyék az iskola csatlakozását a Honvéd Kadét Programhoz.

A Honvéd Kadét Képzés új a szakképzésben, és a csonkásokat a járműszerelő-képzésen keresztül érinti.

Megtudtuk, hogy a jövő tanévtől egy új, katonai járműszerelő osztályt indítanak majd. A civil autószerelőtől az különbözteti meg ezeket a gyerekeket, hogy katonai alapismereteket is tanulnak. Először az alaptudást sajátítják el, majd később specia­lizálódnak a haditechnikára, és akár repülőgép-szerelők is lehetnek majd.

Az együttműködésről szóló dokumentum aláírása után Szűcs Imre elmondta, hogy a Magyar Honvédség 130 középiskolával és több mint tíz egyetemmel van valamilyen kapcsolatban. A honvédelmi alapismeretek tantárgyat heti 1-2 órában oktatják. A tanulók megismerhetik Magyarország biztonság- és szövetségi politikáját, a honvédelemmel összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség felépítését.

A tanórákon kívül lesznek szabadidős tevékenységek is. Ezeken egyrészt a gyakorlat­ban is kipróbálhatják az ad­­dig tanultakat, másrészt részt vehetnek laktanya-láto­ga­táson, hagyományőrző programo­kon, gyalogtúrán és mú­­zeumlátogatáson, továbbá meg­­ismerhetik a honvédelemhez kötődő sportokat is.