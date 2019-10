Jól ismerjük az utcát, amit elneveztek róla – október 15-én született a híres szegedi kötélgyáros

Bakay Nándor apja szegedi bíróból lett kötélverő, együtt vettek részt a szabadságharcban. Már az 1850-es években elkezdte országos lapokban is képviselni Szeged és a helyi ipar érdekeit.

Bakay Nándor családi körülményeit nem lehet átlagosnak mondani: édesapja ugyanis bíróból lett kötélverő Szegeden. A polgári iskola után fia is kitanulta a mesterséget, de ennél többre volt hivatott. Érdekesség, hogy apa és fia együtt vettek részt az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban: apja üzletét Bakay Nándor 1863-ban vette át, és tíz év alatt világszínvonalú kenderfonó, szövő- és kötélgyárrá fejlesztette. 70-80 munkással dolgoztak, évi 2500-3000 mázsa kenderkötelet gyártottak az üzemben, ami az árvíz alatt összedőlt, 1892-ben pedig tűzvész is pusztította. Állami és egyéb támogatásokkal építették újra, és a kötélgyáros tehetségére magasabb szinteken is felfigyeltek: 1876-ban és 1883-ban a kormány megbízásából utazott Olaszországba, hogy tanulmányozza a kender termesztését és földolgozási módját. 1878-tól a Függetlenségi Párt országgyűlési képviselője volt.

Már az 1850-es években megkezdte a lapokban Szeged és a hazai ipar érdekeit képviselni; írt a Hölgyfutárba, a Vasárnapi Ujságba, a Politikai Ujdonságokba s Gyakorlati Mezőgazdába. A Pesti Naplónak, Magyarországnak és Honnak rendes munkatársa és vezércikkírója volt. Tevékeny részt vett a Szegedi Hiradó megindításában és a szegedi hírlapoknak rendes munkatársa volt. Írt többek között Szeged újjáépítéséről, a Tisza szabályozásáról és a Tisza völgye vizeinek megmentéséről, és természetesen a kendertermesztésről és -feldolgozásról.

Ma utcai viseli a nevét Szegeden, amit mindenki ismer: erre járnak a buszok, trolik garázsmenetben is. Korábbi cikkünkből az derül ki, hogy nem tartozik a szegediek kedvenc sétaútvonalai közé, és ez valószínűleg azóta sem változott. Az utca a volt kendergyár mellett vezet, amit az Árkád épülete váltott: falain megtalálhatjuk az eredeti homlokzatot.

A Szegedpanoráma blog szerint itt, a Londoni körút-mai Bakay Nándor utca határolta telken működött a gyára, amit később mi is kendergyárként ismertünk. A szegedi kenderfonó 2008-ig működött, majd átköltözött Vásárhelyre. Épületét 2009-ben kezdték el bontani, hogy a helyén 2011 októberében bevásárlóközpont nyílhasson. Bakay Nándor eredeti gyára korábbi cikkünk szerint másutt állt: Újszegeden. A szegedi nagyiparos 1868-ban építette ki kötelesműhelyét üzemkomplexummá, írtuk. A hajdan prosperáló gyárat 2006-ra lebontották, a helyén inkubátorház áll.