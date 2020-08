Jövő héten kezdik a munkát a Gyálai-Holt-Tiszánál – Fotók

A Gyálai-Holt-Tisza kármentesítésének fontos lépéséről tartottak lakossági fórumot csütörtökön Klebelsberg-telepen: jövő héten kezdődik az a Pilot teszt, aminek célja a megfelelő módszer kiválasztása a kármentesítésre. Az érdeklődés nagy volt, ami nem csoda. Több évtizedes gond oldódna meg a holtág rehabilitációjával.

– Az 1960-as években már itt laktam. Akkor még a Holt-Tisza vize úszható volt – emlékezett vissza a csütörtöki lakossági fórum egyik idős résztvevője az egykori vízi életre. Más arról beszélt, gyakran bebarnul, behabosodik ma is a víz. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és az Országos Vízügyi Igazgatóság fórumán a Gyálai-Holt-Tisza rehabilitációjának következő lépéséről tájékoztatták a lakosságot és az érdeklődőket. Vámosi Oszkár, a kármentesítést végző cég képviselője tartotta azt az előadást, ami után a résztvevők is feltehették a kérdéseiket. A nagy érdeklődés, na meg a vírus miatt, a Pilot tesztről szóló előadást úgy tervezték meg, hogy az épületen kívül ülők is meghallgathassák. A prezentációt a http://klebelsberg-egyesulet.hu/pilot-lakossagi-forum-eloadas/ linken is követhették a jelenlévők, ahol az továbbra is megtalálható.

Biológiai kezelési módokat tesztelnek

A teszt célja az, hogy meghatározzák, melyik biológiai módszer a legalkalmasabb a 100 ezer köbméternyi szennyezett mederüledék kármentesítésére. A vizsgálatok során kiderült, hogy „csak” a mederre korlátozódik a szennyezés, nem terjed ki annak környezetére. A legkomolyabb az olaj-, de a fémszennyezés is sokszorosan meghaladja a határértékeket. A tervek szerint az ismert és bevált biológiai kezelési módokat tesztelik majd: baktérium oltóanyag, enzimek, tápanyag utánpótlás, levegőztetés, szennyezőanyag hozzáférést javító anyagok és ezek kombinációja.

Három helyről emelnek ki iszapot

A helyszín kiválasztásánál az is szempont volt, hogy minél távolabb legyen a kezelési terület a lakott részektől, állami területet vegyenek igénybe a vizsgálatok idejére és a kezelendő mederüledék a kármentesítési területet ne hagyja el. Három helyről emelnek ki iszapot, összesen 1000 köbmétert, ezek egyike maga a kezelési terület. A kötelező hatósági vizsgálatok mellett vizsgálták előzetesen a várható bűzhatást is, ami a Pilot tesztek során nem lesz számottevő, de ahogy egy hozzászóló mondta az előadás után: „1964 óta szenvedünk a bűztől. Ha negyvenet kibírtunk, kibírjuk ezt a hármat is.” A teszt területét – a Feketevíz déli szakaszán – mederzár után víztelenítik. A helyszín kialakításáról, a tesztek pontos részleteiről a már említett prezentációban találnak részletes információt.

19 hétig vizsgálódnak

Megtudtuk azt is, hogy a baktériumok, amiket a teszteknél használnak, veszélytelenek, és a kármentesített végeredmény ártalmatlan lesz, termőföld szintű. Ahogy azt is elmondta lakossági kérdésre Kozák Péter, az ATIVIZIG igazgatója, hogy a rehabilitáció után a holtágba termálvizet sem folyathatnak majd engedéllyel. A tesztek munkálatait a jövő héten elkezdik, 19 hetet vesznek igénybe a vizsgálatok. A teljes beruházásnak 2023 végéig kell elkészülnie.