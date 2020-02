Kapós az üdülőközpont ügyvezetői posztja

Szerencsés helyzetben vannak a képviselők, számos je­­lölt közül választhatják ki a legrátermettebbet a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft. következő vezetőjének.

Míg a művelődési központ esetében több pályázat is a jelentkezők hiányában lett érvénytelen, ad­­dig az üdülőközpont ügyvezetői állása jóval népszerűbb: a meghirdetett pályázatra tizenhatan jelentkeztek.

A pályázók között van a jelenlegi gazdasági vezető, egy volt ügyvezető és a hódmezővásárhelyi strand korábbi irányítója is, mellettük az előterjesztésben szerepel művelődésszervező, közgazdász, műszaki menedzser és agrár- és ruhaipari mérnök is, de pedagógus és testnevelő végzettségű szakember is, többségük azonban kö­­tődik az uszoda világához. A kérdésről pénteki ülésén dönt a város képviselő-testülete.