Kard helyett pisztoly, rizspor helyett raszta

A darab rendezője, Toronykőy Attila, aki egyben díszlettervező modern köntösben álmodta színpadra az előadást, amelyben az asszonyi hűséget állítják pellengérre. A megszokottól eltérően korabeli kosztümök helyett mai ruhákat viselő szereplőket, kard helyett pisztollyal fenyegetőző ifjakat láthat a közönség, s maga a szerző, Mozart alakja is megelevenedik a színpadon.

Ma este mutatják be Mozart Cosi fan tutte című vígoperáját a Szegedi Nemzeti Színházban.