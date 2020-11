Katonák fertőtlenítették a Karolina-iskolát Szegeden

Katonák fertőtlenítették át a szegedi Karolina-iskolát szombaton. Összesen tizenkét katona végezte a munkát, ami több órán keresztül tartott, egy alkoholbázisú fertőtlenítővel fújták le az oktatási intézmény összes helyiségét. Közben a Volánbusz sűrűbben közlekedtet több szegedi járatot is, és Csongrádon sem marad el az advent.

Órákig dolgoztak az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred honvédei szombaton a szegedi Karolina Óvoda, Általános Is­ko­­la, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban. A szentesi alakulat katonái a hétezer négyzetméteres alsóvárosi épület mindegyik helyiségét lefertőtlenítették. Janó László törzsőrmester, a fertőtlenítő raj parancsnoka a Délmagyarországnak elmondta, hogy egy alkoholbázisú fertőtlenítővel fújták le az oktatási intézmény összes helyiségét, ami elpusztítja a koronavírust, és egy ideig további védelmet is biztosít.

Bejárták az épületet

A katonák négy rajban összesen tizenketten dolgoztak. Mi­­előtt munkához láttak volna, a rajpa­rancsnok és az intézményve­zető közösen bejárták az egész iskolát. Erre többek között azért volt szükség, hogy megbizonyosodjanak róla, hogy senki sem maradt az épületben, illetve hogy nem maradt-e szabadon valamilyen élelmiszer, amiben kárt tehet a fertőtlenítő. Ezután még áramtalanították is az intézményt. Amíg a bejárás tartott, a többiek beöltöztek egy speciális védőruhába, és gázálarcot is felvettek.

Órákig dolgoztak

A teljes munka körülbelül hat órán keresztül tartott. Amikor vé­­­geztek, fél óra múlva visszamentek, és kinyitották az ajtókat és ablakokat, hogy kiszellőzzön a légtérből a vegyszer. Miután eltelt újabb fél óra, a parancsnok és az intézményvezető újra körbejártak, hogy megnézzék, nem esett-e kár valamiben. Janó László azt is elmondta, hogy ezek után már csak egy tisztasági felmosás kell, és mehetnek is iskolába a gyerekek. A parancsnok szerint az alkoholbázisú fertőtlenítőszer egy ideig biztosan védelmet nyújt. A katonák egyébként azokban az iskolákban dolgoznak, amelyekben már felbukkant a koronavírus. A szentesi mű­­szaki ezrednek a mostani már a negyedik iskolája volt a megyében. Korábban egy hódmezővásárhelyi és két szegedi oktatási intézményt fertőtlenítettek le.

Első a biztonság

Benkő Tibor honvédelmi miniszter néhány napja be­­szélt arról, hogy az őszi szü­netben az előre kijelölt 59 in­­­­tézményben 360 ezer négyzetméteren végeztek fertőtlenítést a katonák, és ezzel megteremtették a feltételeit annak, hogy a gyerekek fertőtlenített iskolákban, biztonságos körülmények között folytathassák tanulmányaikat. Benkő Tibor hangsúlyozta, Magyarország mindent megtesz a magyar emberek biz­­tonsága érdekében. A koronavírus-járvány első hullámában 105 létfontosságú magyar vállalat, üzem működését segítették, 51 kórházban katonák látták el a kórházparancsnoki feladatokat, és folytatták a déli határ biztosítási munkáit. Részt vettek továbbá a nyugati, északi és északkeleti határok lezárásában, a humanitárius korridorok ellenőrzésében, 17 nagyvárosban járőröztek a katonák, és mos­­­tanáig összesen 1043 intézményt fertőtlenítettek.

Sok a fertőzött Makón

Drasztikusan emelkedik a fertőzöttek száma Makón is – mondta a helyi tévé műsorában a település polgármestere. Farkas Éva Erzsébet azt is elmondta, hogy a városban már halálos áldozata is van a koronavírusnak.

Sándorfalva honlapján pedig azt írták, hogy most nincsenek pontos adataik a fertőzöttségről. Emlékeztettek viszont, hogy tavasszal 4, az őszi időszakban pedig 12 igazolt fertőzött volt a településen, és meghalt egy 47 éves helyi nő a betegségben.

Lesz adventi forgatag

Csongrád város hivatalos közösségi oldala szerint az előző években megszokott, nagyszabású Csongrádi Advent nem marad el, de átdolgozzák a szokásos programokat. Új szisztéma szerint működik majd a Mikulásház, és új formában rendezik meg a vasárnapi adventi gyertyagyújtásokat is. Lesz Mindenki Karácsonyfája is, de idén műjégpálya nem várja majd a korcsolyázókat.

Változások vannak a bordányi Integrált Szociális és Egészségügyi Központ működésében is. A nappali csoportfoglalkozásokat korlátozzák például, és a házi gondozók csak a legszükségesebb ápolási és gondozási tevékenységeket látják el otthonukban.

Sűrítik a buszjáratokat

Változások vannak mától a szegedi tömegközlekedésben is. A Volánbusz a járványügyi helyzetre való tekintettel Szegeden a reggeli és délutáni csúcsidőszakban az újszegedi 32-es és 72-es, a szintén Újszegedről induló, Makkosházig közlekedő 84-es és a szentmihályi 76-os autóbuszjáratokat indítja az eddigieknél gyakrabban.

Járatsűrítés várható a trolik és a villamosok esetében is, mert erre kötelezi a városi közlekedési cégeket egy kormányrendelet. Információink szerint a Szegedi Közlekedési Kft. már elkészítette a járatsűrítésre vonatkozó javaslatát, amit azonban még jóvá kell hagynia a kormányhivatalnak is.

Az operatív törzs hivatalos adatai szerint Csongrád-Csanád megyében vasárnap már 4686 igazoltan koronavírusos betegről tudtak. Egy nap alatt most 153 új beteget regisztráltak.