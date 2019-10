Kerítés és kamera a szemetelők ellen

– Végre megszűnt a bűz, a szétszórt szemét – mondta egy idős férfi, akivel a Páva utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetnél találkoztunk tegnap.

Az itteni konténerekről gyakran írtuk, mert köréjük halmozták a hulladékot, néha elképesztő tömegben. A probléma megszűnése annak köszönhető, hogy a közelmúltban a konténereket bekerítették. Ugyanez történt a Szegedi utca elején, a parkolónál lévő hulladékgyűjtő szigettel is.

A körzet önkormányzati képviselője, Czirbus Gábor lapunknak azt mondta, mindkét esetben eredményes volt a kerítés kihelyezése, ezért most azt tervezi, hogy az új ciklus végéig minden, a választókerületében található gyűjtőszigetet elkerítenek. Czirbus arról is beszámolt, hogy az elmúlt két hónapban összesen 20 térfigyelő kamerát szereltek fel, s ezek egy része azokat a területeket is figyeli, amelyek a szemételhelyezés szempontjából problémásak. Ilyen például az Ószegedi út.

– Ha megint panaszt kapunk, hogy az út mentén valaki hulladékot rakott le, csak vissza kell néznünk a felvételeket, és meglesz a tettes – mondta a képviselő.