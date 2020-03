Kevesebb a bűncselekmény, beszámolt a főkapitány

Meghallgatta és elfogadta a megyei rendőrfőkapitány tavaly évről szóló beszámolóját a Csongrád Megyei Közgyűlés. Arról is határozott a testület, hogy csatlakozik a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége által életre hívott Nemzeti Klímavédelmi Szövetséghez.

Csaknem 40 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt Csongrád megyében tavaly, mint az azt megelőző évben – derült ki a megyei rendőrfőkapitány beszámolójából, amit a pénteki megyei közgyűlésen ismertetett.

Dakos József azt is elmondta, hogy az elmúlt tíz évben nem volt ennyire kevés bűncselekmény.

Még mindig az a jellemző, hogy a bűncselekmények jó részét a nagyobb városokban követik el. Az összes ilyen eset majdnem 70 százaléka történik a rendőrkapitányságok székhelyén, azaz például Szegeden.

Kiderült az is, hogy testi sértésből 2018-ban 313, tavaly pedig 258 volt, és kevesebb súlyos testi sértés is történt, 2019-ben összesen 111.

Dakos József az egyik ügyüket ki is emelte. Ez egy 2017-ben eltűnt szegedi nő esete volt. A jelenleg negyvenöt éves nő párkapcsolatban élt a sértettel az asszony szegedi ingatlanában. Gyakran veszekedtek, sőt össze is verekedtek. Végül egyikük többször megütötte és egy nadrágszíjjal megfojtotta a barátnőjét. Ezután a holttestet egy kiásás alatt álló kerti medence gödrébe tette, felgyújtotta, majd a felismerhetetlenségig összeégett maradványokat csemperagasztóval is leöntötte. A betemetett gödör fölött a nő sziklakertet alakított ki, hogy ezzel próbálja leplezni a történteket. A gyilkos asszonyt azóta már el is ítélték, tíz évet kapott.

A másik fontos téma a klímavédelem ügye volt. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége február 25-i ülésén kinyilvánította, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben a Megyei Önkormányzatok vállaljanak kiemelt szerepet. Megalapították a Nemzeti Klímavédelmi Szövetséget, amihez most a Csongrád Megyei Önkormányzat alapítóként csatlakozott.

Az egyik előterjesztés pedig a turizmussal foglalkozott, nagy hangsúlyt fektetve a kerékpározásra.

Elfogadták a képviselők, hogy kidolgozzák Csongrád megyei kerékpáros stratégiáját, amelynek célja a kerékpáros fejlesztések összehangolt megvalósítása.

A kerékpározás mellett Csongrád megye másik nagy és jelenleg kihasználatlan lehetősége a Tiszában és mellékfolyóiban rejlik. A vízi turizmus fejlesztését a meglévő infrastrukturális elemek felmérésével, az ezen területen működő és tevékenykedő szervezetekkel való kapcsolatfelvétellel kell megkezdeni – olvasható még az elfogadott előterjesztésben.