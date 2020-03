Kevesen voltak szerdán a makói vásártéren

Félgőzzel működik a makói piac – tapasztaltuk, amikor tegnap ott jártunk. Ami mindenképp örömteli: a nagyon nagy többség gondosan lefertőtleníti a kezét a bejáratnál.

– Tizenöt kiló krumplit vettem, semmi egyebet. A másik szatyorban az van, amit a patikában vásároltam – mondta a piac bejáratánál, kifelé jövet Mándoki Ágnes. Azért tizenöt kilót, mert nem volt kisebb kiszerelésben – öt is elég lett volna. Úgy látta, jóval kisebb most a nyüzsgés, mint amilyen a koronavírus-járvány előtt volt. Ezt egyébként már a bejáratnál is látni lehetett, hiszen nagyon könnyű volt üres kerékpártárolót találni még a kapunál is.

A piac működésének korlátozásáról még a múlt héten döntöttek Makón. Ezek értelmében az ide látogatók kizárólag a Deák Ferenc utcai bejáratot használhatják, a Hajnal utcait lezárták; a piac területén egyszerre maximum 500 ember tartózkodhat, beleértve az árusokat és a piac üzemeltetését ellátó munkatársakat is; az élelmiszer-biztonsági szempontból magas kockázatot jelentő állati eredetű termékek padon történő árusítását pedig betiltották. Nyitva azért maradhatott, miközben minden más közintézmény bezárt, mert az épületegyüttes nem zárt.

Amikor tegnap ott jártunk, azt láttuk, hogy a korlátozó rendelkezést komolyan veszik: a kapunál strigulázzák a be- és kilépők számát – a bent lévők száma bőven félezer alatt volt. Megfigyeltük: tíz belépőből kilenc örömmel él azzal a lehetőséggel, hogy fertőtlenítse a kezét. Sokan még kifelé menet is megálltak ezért.

Egyébként, bár szokásosan nem a szerdai piac a legnagyobb, nagyon kevés volt a vevő, de még az árus is. Aki hozta a portékáit, főként zöldségeket és gyümölcsöt kínált. Volt, aki azt mondta, hogy nem érte meg kijönni, de olyan is, aki bizakodóbb volt.

– Aki cipőt, ruhát árul, annak tényleg felesleges volt kipakolni, mert az emberek most inkább élelmiszert vesznek – mondta Nagy Gabriella, akinek az asztalán zöldségfélék sorakoztak.

– Jól fogyott a spenót, a retek. Nem úgy, mint máskor, de azért volt forgalom – foglalta össze a kereskedés eredményét. Azt is elmondta, tapasztalatai szerint nem mindenki tudja, hogy a piac nyitva van. Az pedig nem jellemző, hogy valaki nagy tételben vinne haza a terményekből.