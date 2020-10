Kiváló gyakorlati hely lett a roma tanoda

Hét éve működtet roma tanodát Kiskundorozsmán az Elszalasztott 1000 Év Közhasznú Egyesület, amely a kezdetek óta fogad gyakornokokat, akik a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon tanulnak Szegeden.

A Szegedi Tudományegyetem kara most Kiváló Partner Intézmény címet adományozott a tanodának, ezzel elismerve azt a kimagasló tevékenységet, amelyet gyakorlati képzőhelyként nyújt. Nagy Mihály, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, az oklevél is azt tanúsítja, hogy eredményes munkát végeztek 2013 óta, a hallgatóktól is folyamatosan érkeznek a pozitív visszajelzések.

– Fontos állomás ez a leendő pedagógusoknak, hiszen itt roma gyerekkel találkoznak és foglalkoznak, így megismerik a lelküket, megtanulják, hogyan lehet közel kerülni hozzájuk, valamint megtapasztalják azt is, hogy a romáknak adott szeretetet többszörösen kapják vissza. Így ha a későbbiekben roma diákokat tanítanak, akkor nem lesz számukra idegen a helyzet, nyitottak lesznek feléjük. Bár az első éveinkben bátortalanok voltak a gyakornokok, később egyre inkább megnyíltak, továbbadták egymásnak az információt, hogy jó itt lenni – számolt be Nagy Mihály.

Hozzátette, vannak olyanok, akik ma már tanítóként, tanárként járnak vissza hozzájuk, sőt, minden év augusztusában az iskolákban tanszereket gyűjtenek a roma gyermekeknek, hogy zökkenőmentesen indulhasson a tanodában a tanév.

Nagy Mihály szerint az oklevél mellett az az igazi siker, hogy a gyakornoki programon keresztül lebontják az előítéleteket. Elmondta, egyszerre 2–5 hallgató végzi náluk a gyakorlatát, míg a tanodában összesen 30 gyermek tanul. Megtudtuk, olyan dolgokat nyújtanak a tanulóknak, amelyeket otthon nem biztos, hogy megkapnak, miközben a beilleszkedési formákat is elsajátítják.