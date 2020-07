Látott már búvárszivattyúból készült tengeralattjárót? – Fotók a REÖK-ben rendezett kiállításról

A K-ARTS Művészeti Alapítvány acélszobor-gyűjteményének válogatásából rendezett kiállítással nyitotta meg újra kapuit a REÖK-palota a látogatók előtt pénteken. Az érdeklődők mintegy félszáz ipari alapanyagból készült alkotást tekinthetnek meg az intézmény összes kiállítótermében.

A KÉSZ Cégcsoport 2004 óta minden évben megnyitja három hét erejéig Ipari és Innovációs Parkját a képzőművészek előtt. A Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozionon rendszerint 10-12 művész vesz részt, akik ötleteik megvalósításához alapanyagot, mérnöki hátteret és modern technikai apparátust kapnak. Ezáltal lehetőségük nyílik, hogy a műtermi méreteknél lényegesen nagyobb, akár monumentális köztéri alkotásokat készítsenek – ismertette az Acélos történetek című tárlaton bemutatott művek keletkezésének körülményeit Árvai István, a K-ARTS Művészeti Alapítvány művészeti vezetője a kiállításmegnyitón pénteken a REÖK-palotában.

Az alkotótáborba rendszerint nem csupán szobrászokat hívnak meg, így Rabóczky Judit Rita és Majoros Áron Zsolt acélszobrászművészek mellett többek között Kopasz Tamás és Szurcsik József festőművészek, valamint Orosz István grafikusművész acélszobrai is megtekinthetők a kiállításon.

A közel félszáz alkotást mind anyaguk, mind méretük, tematikájuk és megmunkálási technikájuk tekintetében nagy változatosság jellemzi.

– A 20. század óta a modern, az avantgarde, a kortárs művészet folyamatosan keresi az új lehetőségeket, utakat. Nem csak technikai és szellemi értelemben, hanem az új anyagokat is keresik. Mára olyan anyagok is szalonképesek lettek a szobrászatban, melyekre egy évszázaddal ezelőtt nem is gondoltunk volna. Ezek a szobrok nem vésővel és kalapáccsal, hanem plazma- és lézervágóval, valamint CNC eszterga segítségével készültek, mégis bennük van a humor, a szépség, az irónia, és lehet hozzájuk rendelni társadalmi gondolatokat – fejtette ki Nátyi Róbert, a REÖK vezető kurátora.