Lefülelték a csalókat

Áron alul kínált egy nő meglehetősen drága dolgokat az interneten. Társaival sok embert átvert, pedig szinte nyilvánvaló volt, hogy csalókról van szó. Végül most elkapták őket.

Országszerte, így Csongrád me­­gyében is lehetnek sértettjei annak a csalássorozatnak, amelynek öt gyanúsítottját március 4-én fogták el a rendőrök. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy egy Budapesten élő, hernádi nő hirdetéseket adott fel az egyik népszerű internetes portálon. Áron alul nagy értékű dolgokat, mobil házat, mobil garázst, munkagépeket, konyhabútort kí­­nált. A jelentkezőkkel telefo­non egyeztette a feltételeket. Több száz ezer, esetenként egy­­millió forintnál is magasabb összeget kért előlegként, amit több bankszámlára utaltatott. A telefonálóknak azt mondta, hogy sokakat érdekel a termék, ezért gyorsan kell dönteniük és fizetniük, ha azt szeretnék, hogy ne más vegye meg.

Társa, egy 45 éves vilmányi férfi szervezett be olyan embereket, akik különböző pénzintézetekben számlákat nyitottak, és a nő ezekre a számlákra kérte az uta­­lásokat. Ahogyan érkeztek a különböző összegek, a férfi a számlatulajdonosokkal fel­ve­tette a pénzt. Valamennyit ad­­tak belőle a számlák tulajdonosainak, a nagy részét pedig maguk között elosztották.

A 45 éves vilmányi férfit még februárban elfogták. Őt azért is körözték, mert nem kezdte meg egy korábbi ügy miatti börtönbüntetését. A nőt március 4-én Budapesten fogták el, és őrizetbe vették. Rajta kívül még egy férfit, illetve három nőt állítottak elő. A Békéscsabai Rendőrkapitányság valamennyiük ellen csalás bűntett miatt folytat büntetőeljárást.

A rendőrség szinte havonta emlékeztet, hogy a csalók esz­­köztára a fizetés körüli csa­lá­­soktól a hamisított termékek árusításán át egészen az orgazdaságig terjedhet. Az internetes csalások legjellemzőbb el­­követési módja, hogy nem lé­tező árut próbálnak a vevőnek eladni, majd eltűnnek a kapott, interneten átutalt előleggel vagy akár a teljes összeggel együtt, ahogy az fentebb is történt. Korábban azt is közölték, gyakran úgy csapják be a gyanútlan vásárlókat, hogy nem a megrendelt árut vagy nem olyan minőségű terméket szállítanak ki. Szerintük érdemes lehetőség szerint személyesen fizetni, vagy átvenni a termékeket, de akkor ez már nem is igazi internetes vásárlás. Viszont rendelni tényleg csak olyan oldalakról érdemes, ahol utána lehet nézni az eladónak, vagy ellenőrizni, hogy egyáltalán létezik-e a cég. Az egyik legbiztosabb módszer pedig az utánvétes fizetés.