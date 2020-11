Lehet látogatni a végstádiumú betegeket a Járványügyi Ellátó Központban

Makón már több mint húsz intézmény dolgozóját tesztelték központilag koronavírusra. Az ingyenes tesztet a dolgozók 70 százaléka kérte, közülük minden hetediknél kimutatták a fertőzést. Lehet látogatni a végstádiumú betegeket az SZTE Járványügyi Ellátó Központban, azaz a II-es kórházban. Csongrádon egyelőre nem terveznek újabb korlátozásokat, viszont Hódmezővásárhelyen sok gyerek tanul digitálisan.

Bizonyos esetekben lehet látogatni a betegeket a Szegedi Tu­dományegyetem Járványügyi Ellátó Központban, azaz a II-es kórházban.

A súlyos állapotú, végstádiumú betegekhez a legközelebbi hozzátartozó, vagy egy beteg által megjelölt ember mehet be. Gyerekeket a szülő vagy törvényes képviselő látogathat. Szülő nőkhöz egy nagykorú mehet be.

Minden tizedik pozítív

Több mint húsz intézmény szinte minden dolgozóját letesztelték koronavírusra Makón a kormányhivatal szervezésében a héten – mondta szokásos heti sajtótájékoztatóján a település polgármestere. Farkas Éva Erzsébet hozzátette, hogy

a dolgozók 70 százaléka kérte az ingyenes vizsgálatot, és tíz százalékuknak lett pozitív a tesztje.

A tesztelés tovább folytatódik. Az önkormányzati intézmények továbbra is zárva tartanak, és a hagyományos városi adventi ünnepek is elmaradnak. A Kálvin téri Református Általános Iskolában újra az intézményben tanulhatnak a gyerekek, viszont a Bartók székhelyintézményben a felső tagozaton továbbra is di­­gitális oktatás van. A Kálvin té­­ri bölcsődében a dolgozók fele kapta el a fertőzést, még nem tudni, mikor mehetnek oda újra a bölcsődések. Közben Maroslele polgármestere, Drimba Tibor is bejelentette, pozitív lett a tesztje.

Bezárt a bölcsőde

Csongrádon egyelőre nem ter­­­­veznek további szigorítást – mondta a település polgármestere. Bedő Tamás szerint mostanáig 400 ember fertőződhetett meg Csongrádon, de már természetesen vannak gyógyultak is. Csongrádon tegnaptól december 6-ig zárva lesz a Templom utcai bölcsőde. A tagintézmény december 7-től fogadja a gyerekeket. De két általános iskolai osztály is távoktatásra tért át.

34 igazolt fertőzött

A Hódmezővásárhelyi Tanke­rületi Központ azt közölte a polgármesteri hivatallal, hogy az intézményeiben 34 igazolt pozitív fertőzött dolgozó és 15 tanuló van. Emiatt rendkívüli szünet van a Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai és Klauzál utcai telephelyén. Digitális munkarendet pedig a Németh László Gimnázium és Általános Iskola összesen hat osztályában rendeltek el a koronavírus miatt. Ugyanez a helyzet a Szent István Általános Iskola 6. a és a Varga Tamás Általános Iskola 3. c és 3. a osztályában.