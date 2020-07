Több tényező is kedvez a szúnyogok szaporodásához, a Tiszán levonuló árhullám, az elmúlt hetek csapadékos időjárása mind hozzájárul a populáció növekedéséhez. Az interneten látványos videó is keringett arról, hogy milliószámra hemzsegnek a lárvák a vízben.

– Nálunk még a széken keresztül is csípnek a szúnyogok! – jót derültünk a szerkesztőségben a kollégánk ezen megjegyzésén, amikor a szúnyogok okozta kellemetlenségekről beszélgettünk. Hiszen itt a nyár, és vele együtt megjelentek a vérszívók is, amelyekből a folyóparti városban, amúgy sincs hiány.

Az idén először a légi szúnyogirtás nem kémiai szerekkel történik, így felmerül a kérdés, kell-e aggódnunk a szúnyoginvázió miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről már zajlik az irtás, Tátrai János tűzoltó alezredest kérdeztük a témáról.

– Ezen a héten a Tisza vonalára koncentrálunk, a szúnyoglárvák közkedvelt élőhelyeit kutatjuk fel. Mivel a folyó kilépett a medréből, ezért most különösen megszaporodott a lárvák száma és ez az idő is tökéletes a számukra – mondta az alezredes, hozzátéve, hogy a jövő héten a településeken is megkezdik a szúnyogok irtását.

A légi szúnyogirtás idéntől már csak biológiai szerekkel történik, de a szárazföldi irtás során továbbra is használnak majd kémiai szereket. A szúnyogok irtása érdekében mi is sokat tehetünk, erről bővebben itt olvashatnak.