Ma van Szeged születésnapja, 301 éves a város

Ma van Szeged napja, amit eddig szinte minden év­­ben nagy csinnadrattával és fesztiválok sorával ünnepelt a város. Idén viszont közbeszólt a koronavírus-járvány.

1719. május 21-én III. Károly király kiadta a Szeged szabad és királyi város kiváltságai megerősítése és magyarázata elnevezésű oklevelet, és ezzel hivatalosan is elismerte a város jogait. Miután 1718-ban a törökök kivonultak a Temesi Bánságból, már nem volt szükség katonai felügyeletre a településen. Az oklevél kiadása után fényesebb korszak kezdődött Szeged életében. Megszűnt a katonai közigazgatás, elkezdték lebontani a hadászati célokat szolgáló objektumok nagy részét. Elkezdett a város terjeszkedni, és ezzel párhuzamosan elveszítette a török korból visszamaradt balkáni jellegét. Szeged elindult a modern, európai várossá válás útján.

– Szeged mindig is szeretett volna szabad királyi várossá válni, és erre minden potenciá­­ja meg is volt, köszönhetően an­­nak, hogy IV. Béla újjáépítése után királyi sóelosztóként működött, és a helyi rév is jelentős forgalmat bonyolított le – mondta korábban a szegedma.hu-nak Monostori András idegenvezető.

Tavaly még egy óriási torta is volt a Klauzál téren az akkori kerek évforduló miatt. Most azonban ez sem lesz. Pedig ilyenkor már álltak a Széchenyi téren a borfesztivál faházai, és a belvárosban egy tűt is alig lehetett leejteni.