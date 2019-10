Maradt elegendő forrás a középvárosoknak

Az úthálózat fejlesztése, az oktatási intézmények felújítása és több forrás áramoltatása a turizmusba – többek között ezekre fókuszál majd a kormány a közepes városok esetében, hangzott el Farkas Sándor miniszterhelyettes és Dömötör Csaba közös sajtótájékoztatóján.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese kiemelte, további fontos szempont a biztonság kérdése: egyrészt a közbiztonság további erősítése, másrészt pedig a migrációs veszéllyel szembeni kiállás.

A fórumon kitértek a közelgő októberi önkormányzati választás tétjére is. Ezzel kapcsolatban elhangzott, arra számítanak, hogy olyan vezetőt választ a város, aki képes együttműködni a kormányzattal, valamint arra, hogy helyben is jól szerepelnek a Fidesz-jelöltek, és egy erős frakció jöhet létre. A helyi csapatnak egyben egy felkészülési időszak is lesz a következő öt év, ami alatt a 2024-es választásra polgármesterjelöltet is kinevelhetnek.