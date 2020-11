Második nekifutásra sikerült kivágni a fát Maroslelén

Tizenhárom méteres faóriást vágtak ki vasárnap reggel Maroslelén. Három-négy karácsonyfát minden évben állítanak a községben, a legnagyobb természetesen a falu karácsonyfája. Idén az óvoda és az iskola mellett a könyvtár udvarát is feldíszítik.

– Községünk karácsonyfáját a főtéren holnap szeretnénk beleállítani a talapzatba. Derekasan megküzdöttek a férfiak az óriás fával, csak második nekifutásra sikerült ledönteni – mondta lapunknak Molnárné Gulyás Szilvia, közösségi civil szervező. Hozzátette, a gyönyörű ezüstfenyőt Páger István ajánlotta fel, aki ugyan nem helyi lakos, de elszármazott, és a mai napig kötődik Marosleléhez.

A termetes ezüstfenyő eredetileg 13 méteres volt, ezt fűrészelte el 6 méteres magasságban Andor Zoltán helyi lakos. A fát traktorral szállították át az önkormányzat elé, ahol hamarosan tovább darabolják. Legfelső, 5 méteres csúcsából lesz feldíszítve a főtéren az idei karácsonyfa.

– Jövő héten díszítjük fényfüzérekkel, és óriás ajándékdobozokkal. Ezek idén is a könyvtárunkban készülnek, ahogy a falu adventi koszorúja is. A nagy koszorút 14 szalmabálából állítjuk majd össze, ezt borítjuk be az óriásfenyő ágaival. Pénteken az idősek otthonának vezetője, Szűcsné Rédai Szilvia gyújtja meg az első gyertyát. Az eseményt élő adásban követhetik az érdeklődők a Maroslelei Könyvtár világhálós közösségi oldalán.

Molnárné Gulyás Szilvia elmondta, a könyvtár színes programmal vár minden korosztályt, a kézműves foglalkozásokat a járvány miatt online formában szervezik. Négy alkalommal készítenek kisebb ajándékokat a gyerekekkel, a figurákat otthon kell elkészíteni.