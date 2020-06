Meghatározták a jövő évek fejlesztési irányait Csongrádon

Bővítés a turizmusban, a megújuló energiák kihasználása és az oktatás fejlesztése is szerepel többek között a város 2024 tartó gazdasági programjában és fejlesztési tervében. A munkaprogram Csongrád vonzerejének és potenciáljának fejlesztését hangsúlyozza.

Az önkormányzat 2020-2024 közötti évekre szóló gazdasági programját és fejlesztési tervét is tárgyalta többek között soros ülésén a csongrádi képviselő testület. Elöljáróban a tervezettel kapcsolatban Bedő Tamás polgármester elmondta, a végső anyag majd augusztusban kerül a testület elé, de a főbb vonalak már kialakultak.

Az anyagból kiderült, a gazdaságfejlesztés fő színtere továbbra is az Ipari Park Csongrádon, ezt a következő időszakban további bővítené és fejlesztené a város, és magas technológiai színvonalon működő cégek betelepedését támogatnák.

A városvezető tájékoztatása szerint folytatódnak a turisztikai fejlesztések a Körös-torokban, a mentett és az ártéri oldalon is, valamint az Aranyszigetnél, a Holt-Tiszánál, az Öregszőlőkben is, a gyógyfürdőnél pedig szeretnék, ha bővülnének a szolgálatatások. A belvárosi kézművesházak megújítására is pályáznak, a nyolc ház belsejét a Kisfaludy programból újítanák fel egy-egy millió forintból.

Az oktatás terén is előrelépne a város, az agrárképző iskolák központját hoznák Csongrádra, valamint az egykori Síp utcai iskola épületét is hasznosítanák: ott az elképzelések szerint a fegyverkészítéshez kapcsolódó oktatási centrumot hoznának létre. A munkaprogramban meghatározott cél a környezetvédelem is, ehhez új termálkutat fúrnak a fürdő területén, de szó van egy napelem park létesítéséről is, az új Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban pedig a városközpont rehabilitációjára pályázna Csongrád.

Mint elhangzott, a fejlesztési terv néhol vázlatos, néhány helyen pedig túl részletekbe menő, egy része pedig még csak elképzelés, ennek ellenére a város jövőképével kapcsolatban nem alakult ki vita, a képviselők egyhangúlag elfogadták a következő évek fejlesztési tervét.