Megnyílt a Diákok XVII. Őszi Tárlata

A vásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskolában pénteken megnyílt Vásárhely(ek) – közös hazánk címmel a Diákok XVII. Őszi Tárlata.

A kiállítás történetében először a marosvásárhelyi tanulók is jelentkeztek festményeikkel, rajzaikkal. A két iskola igazgatója a megnyitón együttműködési megállapodást írt alá.

Az 50. Vásárhelyi Őszi Tárlat apropóján, a jubileumhoz csatlakozva jött létre a Diákok Őszi Tárlata. A megvalósításban az önkormányzat akkori kulturális és művészeti referense, Hegedűsné Dékány Magdolna is segített. Folyamatosan nőtt a rendezvény presztízse, mára már a megye több településéről érkeznek pályaművek – és mint már említettük, idén Marosvásárhelyről is –, és a díjak, elismerések száma szinte minden évben nő. Idén a helybeli Munkácsy-díjas festőművész, Hézső Ferenc is tagja volt a zsűrinek.

– Sok a díj és sok a díjazott, de mindenki nyertes, akinek a műve kikerült – mondta köszöntőjében Árva László, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója. Hozzátette: igazából a fiatalok jutalmazták meg a közönséget alkotásaikkal. A Diákok XVII. Őszi Tárlatát Képiró Ágnes, a Tornyai János Múzeum művészettörténésze nyitotta meg.