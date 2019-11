Megváltozott munkaképességűek használják fel lapunkat a kézműves termékekhez

Kosarat fonnak és fülbevalót készítenek a Délmagyarország elolvasott példányaiból a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület megváltozott munkaképességű dolgozói. Újrahasznosítanak sok minden mást is a kézműves termékeikhez.

Fonott kosarak, fedeles tárolók és tányéralátétek sorakoznak a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület szőregi épületének szekrényében. Első ránézésre hagyományos vessző-, vagy gyékénytermékeknek tűnnek, de a látszat csal. A megváltozott munkaképességű felnőttek lapunk elolvasott példányaiból készítik ezeket.

– Az internetről tanultam meg, hogyan kell papírból kosarat fonni – mesélte Radics­né Lengyel Helga. A szklerózis multiplexben szenvedő asszony 3 éve készíti a kézműves termékeket. Mint mesélte, betegsége ellenére is szeretett volna valami hasznos munkát végezni. – De terápiának is tökéletes, hiszen erősíteni tudom vele a kezemet – tette hozzá.

Természetesen nem egyedül dolgozik a kosarakon: van, hogy hét embernek is munkát ad egy-egy ilyen tároló elkészítése, hiszen mindenki más munkafolyamatból tudja kivenni a részét. Vass Gábor tekeri például azokat a papírpálcákat, amelyeket vessző helyett használnak. A szövésben szintén többen segédkeznek, mások a díszítéshez használt csipkét vagy dekupázst készítik, az elkészült kosarakat pedig valaki meg is festi. Összességében egy hétbe is kerül, mire lapunkból tetszetős kosár lesz.

– Nem is hozza vissza az érte kapott pénz a rengeteg befektetett munkát, de az a lényeg, hogy értelmesen töltjük az időnket – mondta Radicsné Lengyel Helga. Az egyesület munkatársai egyébként számos más használati tárgyat is készítenek újrahasznosított alapanyagokból. Tojástartóból például papírmasét főznek, abból ékszert készítenek. De nyakláncok, karkötők lesznek kezük alatt az elnyűtt pólókból is. A Délmagyarországot pedig fülbevaló készítéséhez is használják alapanyagnak.

Horter Árpádné, az egyesület ügyvezetője elmondta, a kész termékeiket piacokon, vásárokon értékesítik, időnként megrendelésre is dolgoznak. – Van nálunk értelmileg akadályozott, autista és végstádiumú vesebeteg is. Olyanok, akik már nem tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni. Mindenkinek olyan feladatot találunk, amiben jól érzik magukat, így sikerélményük van, pénzt keresnek, és még hasznosnak is érezhetik magukat – tette hozzá.