Meleg ételt kapnak a nővérek, doktorok

Orvosoknak, nővéreknek, tűzoltóknak segítenek kezdeményezésükkel a Karitáció Ala­pítvány bohócdoktorai. Szegedi vendéglátósokkal összefogva mindennap meleg ételt juttatnak el azoknak, akik munkájára most nagy szükség van.

A Karitáció Alapítvány bohócdoktorai február óta nem látogathatják a beteg gyerekeket a járványügyi helyzet miatt. Ezáltal még több feladat hárul az egészségügyben dolgozókra. Az alapítvány munkatársai most más módon nyújtanak segítséget.

– Egy pizzéria és egy étterem támogatásával meleg étellel, friss salátával és hidegen préselt gyümölcslével, igazi vitaminbombával tudjuk ellátni a mindennapi hőseinket. Azokra a hősökre gondolunk, akik ebben a kiemelten nehéz időszakban is megfeszített tempóban dolgoznak, hogy az egészségügyi ellátásunk probléma nélkül és akadálymentesen működjön – magyarázta Gere Anikó Mónika, az alapítvány programjának koordinátora.

Az összefogás eredményeként a szegedi Gyermekgyógyászati Klinika Fertőző Osztályán és a II. Kórház Infektológia Osztályán dolgozó egészségügyi szakemberek kapnak néhány hétig ebédet.

– Az ételszállítás szerdán indult, már most nagyon sok visszajelzést kaptunk. Ugyanis a vendéglátósok biztató üzeneteket írtak az ételek dobozaira, ennek nagyon örültek az orvosok, nővérek – fogalmazott az alapítvány munkatársa. Azt is elmondta, nem csak az egészségügyi dolgozókat támogatják a kezdeményezéssel, a tűzoltókat is meglepték étellel.

Az ebédet 12–13 óra között szállítják ki a futárok. Az ételek mellé az alapítvány egy-egy tábla csokoládét ad.

– A csokoládét egy korábbi akciónk alkalmával gyűjtöttük össze, amelyet kis betegeinknek vittek volna el bohócdoktoraink, ám úgy érezzük, hogy egy kis boldogsághormon és energia jól jön a most is dolgozó embereknek – mondta Gere Anikó Mónika.

Tavaly decemberben az SZKT kivilágított troliján gyűjtötték az édességet a bohócdoktorok, felhívásukra az egész ország megmozdult. Most így próbálnak segíteni, terveik szerint pár hét alatt több száz adag ételt juttatnak el a hétköznapok hőseinek. A Karitáció Alapítvány továbbra is várja a vendéglátással foglalkozó cégek felajánlásait, hogy minél tovább tartson a jótékonysági akció.