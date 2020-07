Méltatlannak és sértőnek érzik a vásárhelyi „spiclitörvényt„

Markó Csaba és Árva László szerint a rendelet adatvédelmi szempontból is problémás és sérti az emberi méltóságot.

Az alapvető jogok biztosához fordult a „spiclitörvényként” elhíresült önkormányzati rendelet miatt a Szövetség a Városért Egyesület, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége. Azt kérték, az ombudsman indítson vizsgálatot a véleményük szerint jogsértő rendelet miatt.

– A hódmezővásárhelyi közgyűlés elfogadta a „bizonyos büntetendő cselekményekkel kapcsolatban bizonyíték szolgáltatásáért járó díj” szabályairól szóló rendeletet – írta a lapunkhoz is eljuttatott közleményében Markó Csaba, a Szövetség a Városért Egyesület, illetve Árva László a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nevében.

Méltatlannak és sértőnek érzik

– Ahogy azt korábban megfogalmaztuk, méltatlannak és sértőnek találjuk a vásárhelyi emberekre nézve a „spiclitörvényként” elhíresült rendeletet. A rossz emlékeket idéző döntés véleményünk szerint nem csak adatvédelmi szempontból problémás, de szemben áll az alaptörvénnyel és közvetve sérti az emberi méltóságot is – hangsúlyozták.

Vásárhelyit állít szembe vásárhelyivel

– Amellett, hogy számos kérdést felvet a rendelet, a társadalomra gyakorolt hatása is egyértelműen negatív, és nagy eséllyel az ellenkező hatást váltja ki, mint azt a rendeletet megalkotó szeretné, hiszen alapvetően bárki megvádolhat bárkit, akár ártatlanul is. Ez olyan folyamatot indíthat el, amely vásárhelyit állít szembe vásárhelyivel és tovább mélyíti a már most is meglévő ellentéteket. Ráadásul semmilyen szabályozás nincs a rendelet alkalmazásával kapcsolatban kidolgozva, amely további súlyos kérdéseket vet fel. Hiszen elég csak arra gondolnunk, hogy milyen elégtétel jár egy ártatlanul meghurcolt személynek, vagy ki és milyen formában kezeli az adatokat, illetve ki és milyen módon bírálja el egy bejelentés súlyát.

Egyetértenek a korrupció törvényileg szabályozott üldözésével

Leszögezték, egyetértenek a korrupció és a bűncselekmények üldözésével, de ennek megvan a törvényileg szabályozott módja.

– A számtalan adatvédelmi kérdés és az alaptörvénnyel ellentétes volta miatt ez a rendelet meglátásunk szerint erre nem alkalmas. A fentiekben írtakat figyelembe véve ezért az alapvető jogok biztosához fordultunk, hogy indítson vizsgálatot a véleményünk szerint jogsértő rendelet vonatkozásában – áll a közleményben.