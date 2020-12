Minden nap karácsony lehet, ha megéljük a szeretet

Józan ész, egymásra való odafigyelés, családi vagy egyéni imádság – a Dóm káplánja szerint akkor lehet igazán sikeres az ünnepre való felkészülésünk, ha ezekre ügyelünk közben. Köllő Sándor elmondta, nem igaz, hogy a karácsonyt el kell felejteni, hiszen idén is átélhetjük a születés csodáját.

Még két és fél hetünk maradt arra, hogy teljes mértékben felkészüljünk az ünnepre, ami lehet a szeretet ünnepe is, de valójában Isten közeledésének az ünnepe. Köllő Sándor, a Dóm káplánja elmondta, éppen ezért az advent egy zarándokút, melynek végén megérkezünk a jászolhoz, és megtapasztalhatjuk, hogy mi emberek közelebb kerültünk az Istenhez, az Isten pedig mihozzánk.

Átformált ünnep

– Vannak jól bejáratott gyakorlataink a felkészülés időszakára, azonban idén egy különleges adventet élünk meg, ami nem rossz, örömünk is lehet benne. Eddig volt egy megszokott ritmusa, közösségi gyertyagyújtások voltak, valamint meghitt hangulatú adventi vásároknak lehettünk a részesi. Ez most nincs, így visszatérhetünk oda, amit a választott nép átélt, és ráirányul a figyelmünk advent igazi jelentőségére, az Úr megérkezésére – mutatott rá.

A lelkipásztor úgy véli, érdemes követni a felkészülés során Ferenc pápa gyakorlatát, aki három dolgot emelt ki erre az időszakra. Egyik a józan ész, a második az egymásra való odafigyelés, a harmadik pedig az egyszerű családi, egyéni imádság.

Egyszerűen meghitt

– Olyan egyszerű karácsonyban lehet most majd részünk, mint a legelső volt, így ismét megtörténhet a csoda. Ugyanúgy, mint akkor, most is egyszerű módon érkezik meg hozzánk az Isten, de nem töri ránk az ajtót, nem zörög, hanem megérkezik. De csakis ahhoz, aki éber, aki ébren lévő ember és nyitott az Isten felé. Mostanság gyakran hangoztatják, hogy felejtsük el a karácsonyt, de ez nem igaz, hiszen idén is lesz ünnep, most is átélhetjük ugyanúgy a születés csodáját – figyelmeztetett.

Beszélt arról is, hogy karácsonykor nem az ajándék nagyságán van a hangsúly, hanem a módján, hogy miként adom oda a másiknak. – Akkor adtunk igazán jól, ha magunkból is adtunk egy kicsit. Ez azzal jár, hogy gondolok arra, akinek szánom, ismerem az életét, mert figyelek rá, tudom, hogy mire van szüksége. Az adni és ajándékozni abból ered, hogy Isten eljött és önmagát adta ajándékul nekünk, felvállalta a törékeny életünket – emelte ki.

Hétköznap is karácsony

Köllő Sándor hangsúlyozta, a karácsony akkor jó, ha tovább tudjuk vinni a hétköznapokba, mert minden nap karácsony lehet, ha meg tudjuk élni a szeretetet, ha képesek vagyunk odafigyelni egymásra. Hozzátette, ez élet olyan, mint egy hajó, amibe félve szállunk be és óvatosnak kell lennünk, hiszen ha nem figyelünk a másik evezésére, ha kiesünk a ritmusból, akkor az billegni kezd.

Elmondta, a jelenlegi helyzetben tanulhatjuk meg azt is, hogy mit jelent egy kézfogás, hogy a másik felé nyújtott kezünkkel azt mutatjuk, hogy mindig számíthat ránk, sosem szorul ökölbe ellene.