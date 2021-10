Most már van szeretetlakatfal Algyőn is – Galéria

A pécsi lakatfalak adták az ötletet a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Körének, hogy helyben is létrehozzanak egyet. Péntektől bárki felhelyezheti a szeretetet jelképező lakatját a könyvtár előtti korlátra.

Szeretetlakatfallal gyarapodott pénteken Algyő. A könyvtár előtti korlátra most már bárki felhelyezheti párjával, családjával, barátaival a összetarto­zásukat jelképező lakatot. Mind­­­ennek a kezdeményezője a Gyevi Art Kulturális Egyesület Tollforgatók Köre volt. A szervezet vezetője, Ménesi Lajosné lapunknak elmondta, amikor szeptemberben Baranya megyében kirándultak, akkor Pécset is útba ejtették, ahol három lakatfal is van már, és ezeket látva döntöttek úgy, hogy Algyőn is létrehoznak egyet.

Kiemelte, ez nemcsak a sze­relemről szól, hanem az itt el­helyezett lakatok a szeretetet jelképezik, így a párok mellett a családokat, a baráti társaságokat és a különböző csoportokat is hívják, hogy helyezzék el a szeretetet jelképező lakatjukat a korláton.

Hozzátette, azért ezt a helyszínt választották, mert a könyvtárt nagyon sokan látogatják, így bíznak benne, hogy minél többen csatlakoznak majd a kezdeményezéshez.

Az első szeretetlakatot ter­­mészetesen a kör tagjai he­­lyezték fel, ezzel is megpecsé­telve hosszú évek óta tartó ba­­rátságukat. Ménesi Lajosné megjegyezte, éppen pénteken mutatták be a könyvtárban a második kötetüket, valamint egy héttel korábban az ünnepi képviselő-testületi ülésen alkotói díjban részesültek, ezért ez volt a legalkalmasabb időpont a fal felavatására és a lakatjuk elhelyezésére.

A piros lakatot rögtön követte egy kék is, amelyet Oláh Ernő és felesége, Oláhné Süli Ilona helyezték el, köztük már több mint 50 éve tart a szerelem és a szeretet, ezt erősítették most meg. Oláh Ernő elárulta, már mindkét gyermekük házasságban él, de mindkét esküvő után örömapaként arra hívta fel a figyelmet, hogy az ő családjukban válás nincs. Szerencsére nem is történt ilyesmi, azóta már négy unokájuk is született – tette hozzá.

A kör új, Lélektükör című kö­tetéről egyébként azt érdemes tudni, hogy istenes verseket tartalmaz, amelyek többnyire a helyi írók tollaiból származnak, de Hódmezővásárhelyről és Budáról is érkezett írás a 90 oldalas könyvbe. A művet Kovács Miklós útszéli keresztekről készült grafikái teszik még látványosabbá.